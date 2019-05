Enter Air obejmie akcje szwajcarskiej linii lotniczej warte ok. 7,7 mln zł



Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Enter Air podpisał z Albex Aviation oraz osobami fizycznymi umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia 49% akcji w czarterowej linii lotniczej Germania Flug, podała spółka. Wartość umowy wynosi 2 mln USD (około 7,7 mln zł).

"Wejście na rynki niemieckojęzyczne było jednym z naszych celów. Poszukiwaliśmy więc odpowiedniego podmiotu, który posiadałby koncesję, kontrakty z biurami podróży, sloty lotniskowe oraz profesjonalny zarząd. Szwajcarska spółka posiada to wszystko, daje nam dostęp do intratnego szwajcarskiego rynku przewozów turystycznych, a w przyszłości do innych rynków niemieckojęzycznych, na których nie jesteśmy jeszcze w pełni obecni. Wykorzystując nasz sprawdzony, niskokosztowy model biznesowy i relacje z czołowymi touroperatorami w Szwajcarii managerów Germania Flug będziemy mogli znacząco zwiększyć skalę działalności przejmowanej spółki. Liczymy też na synergie kosztowe związane ze zwiększeniem skali działalności na rynkach, na które latają obie linie" - powiedział członek zarządu Enter Air Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

Objęcie udziałów w szwajcarskim przewoźniku nastąpi ze środków własnych. Umowa inwestycyjna zawiera opcję call uprawniającą Enter Air do objęcia dodatkowych akcji Germania Flug dających łącznie do 80% akcji, podano również.

Germania Flug jest spółką prawa szwajcarskiego prowadzącą działalność lotniczą na podstawie koncesji lotniczej wydanej przez szwajcarski organ nadzoru nad rynkiem lotniczym. Spółka od pięciu lat prowadzi przewozy regularne i czarterowe z wykorzystaniem trzech samolotów Airbus A319 i jest aktualnie podmiotem w pełni niezależnym od niemieckiej grupy Germania. Zespół Germania Flug liczy ponad 100 osób wraz z załogami lotniczymi. Operuje na rynkach europejskich oraz popularnych kierunkach wakacyjnych w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.

(ISBnews)