Dworczyk: we wtorek wyślemy zaproszenia na posiedzenie okrągłego stołu ws. oświaty, m.in. do ZNP i FZZ

Źródło: PAP

We wtorek zostaną wysłane zaproszenia na kolejne posiedzenie okrągłego stołu w sprawie oświaty na piątek, 10 maja; trafią one m.in. do ZNP, FZZ, Rady Dialogu Społecznego, Rzecznika Praw Obywatelskich i opozycji - poinformował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.