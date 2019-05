Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) odnotowała 61,9 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 67,3 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 37,9 mln euro wobec 26,8 mln euro straty rok wcześniej. EBITDA w 2018 r. wyniosła -28 mln euro wobec -11,9 mln euro rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 388,9 mln euro w 2018 r. wobec 414,7 mln euro rok wcześniej.



"Całkowita EBITDA za 2018 r. wyniosła - 28,0 mln euro, zgodnie z oczekiwaniami. Większość straty EBITDA była skoncentrowana w pierwszej połowie roku, a wszystkie segmenty MBWS notowały stopniową poprawę w drugiej połowie 2018 r., co jest zachęcającym sygnałem, który podkreśla znaczenie działań podejmowanych w celu przyspieszenia rozwoju naszej działalności na każdym z kluczowych rynków. Pozytywy w wynikach zostały potwierdzone przez sprzedaż netto za I kwartał 2019 r., przy czym działalność markowa wzrosła dwucyfrowo. Rok 2019 pozostaje rokiem przejściowym, ale jestem przekonany, że jesteśmy na drodze do przywrócenia rentowności w całej Europie w naszych segmentach w perspektywie średnioterminowej i ustanowienia podstaw przyszłego wzrostu" - powiedział prezes MBWS Andrew Highcock, cytowany w komunikacie.



"Pracujemy, aby zrealizować plan strategiczny na lata 2019–2022 i nadal koncentrujemy się na wdrażaniu środków mających na celu sprostanie wyzwaniom stojącym przed każdym z naszych rynków, a także identyfikacji synergie dzięki współpracy z COFEPP. Działania, które zostaną wdrożone dzięki tym strategicznym relacjom są kluczem do poprawy rentowności w MBWS w nadchodzących latach " - kontynuował Highcock.



Grupa Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS), do której należy Fabryka Wódek "Polmos Łańcut", działa w sektorze win i alkoholi mocnych, przede wszystkim na rynkach europejskich, w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. W Polsce grupa obecna jest od 1990 r.



(ISBnews)