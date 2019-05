GetBack zamierza zwolnić maks. 260 pracowników do 31 października



Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Zarząd GetBacku podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień do 260 pracowników i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych, podała spółka.

"Zamiarem emitenta jest rozwiązanie umowy o pracę z maksymalnie 260 pracownikami emitenta, od momentu zawarcia porozumienia z przedstawicielami pracowników w maju bieżącego roku, lecz nie później niż od 27 maja 2019 r. do 31 października 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki w dniu 7 maja 2019 r. powiadomi przedstawicieli pracowników o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz przystąpi do konsultacji. Po zakończeniu konsultacji i wydaniu regulaminu zwolnień zarząd spółki powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w spółce, podano także.

GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)