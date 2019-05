Orange Polska złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia BlueSoft



Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Orange Polska złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad BlueSoft, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 30 kwietnia br., sprawa jest w toku.

"Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia kontroli przez Orange Polska S.A. oraz kontrolowane przez nią podmioty nad Blue Soft sp. z o.o. oraz pośrednio nad kontrolowaną przez BlueSoft spółką Essembli sp. z o.o. W wyniku koncentracji Orange nabędzie 100% udziałów w kapitale zakładowym BlueSoft" - czytamy w komunikacie.

BlueSoft oraz Essembli działają na rynku sprzedaży rozwiązań i usług IT, z kolei Grupa Orange Polska działa na wielu rynkach właściwych związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, a za pośrednictwem należącej do grupy spółki Integrated Solutions także na rynku sprzedaży rozwiązań infrastruktury i usług IT.

W wyniku koncentracji Grupa Orange Polska nabędzie nowe technologie, produkty i kompetencje IT, co umożliwi lepszą i pełniejszą obsługę dotychczasowych klientów Grupy Orange Polska, a także co doprowadzi do uzyskania synergii biznesowych.

(ISBnews)