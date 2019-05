Ciech: Spełniły się warunki zawieszające do wypłaty kredytów



Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Spełnione zostały warunki zawieszające do wypłaty kredytów odnawialnych zaciągniętych przez Ciech, podała spółka.

"W dniu 7 maja 2019 r. zostały spełnione warunki zawieszające do wypłaty ww. kredytów, w związku z czym od tego dnia możliwe jest dokonywanie przez spółkę wypłat kwot postawionych do dyspozycji spółki na podstawie umów kredytów" - czytamy w komunikacie.

18 kwietnia br. Ciech informował o zawarciu umów kredytów odnawialnych z Bankiem Polska Kasa Opieki do kwoty 300 mln zł, BNP Paribas Bank Polska do kwoty 92 787 500 zł oraz Banco de Sabadell oddział w Londynie do kwoty 25 mln euro.

Pozyskanie kredytów jest związane z realizacją przez grupę kapitałową Ciech celów strategicznych określonych w strategii grupy na lata 2019-2021 z 5 grudnia 2018 roku, a także ma umożliwić dopasowanie struktury finansowania korporacyjnego do realizowanych inwestycji poprzez zastąpienie części finansowania krótkoterminowego finansowaniem długoterminowym, wyjaśniła spółka.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)