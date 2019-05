Źródło: PAP

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaapelował we wtorek do mieszkańców UE o przemyślane głosowanie w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, prosząc, by każdy zastanowił się, jak by wyglądała UE, gdyby wszyscy oddali głos na ekstremistów.