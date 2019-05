Rząd przyjął projekt dostosowujący prawo do wymogów UE ws. pracowniczych programów emerytalnych

Źródło: PAP

Dostosowanie prawa do wymogów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami – to cel przyjętego we wtorek przez rząd projektu MRPiPS.