Wizz Air przewiózł już 20 mln osób z i do Katowic

Źródło: PAP

Dwudziestomilionowego pasażera swoich połączeń z i do Katowic przewiozła we wtorek linia lotnicza Wizz Air. Katowice były w 2004 r. pierwszym portem lotniczym w Polsce, z którego zaczął operować węgierski przewoźnik. Obecnie oferuje on stamtąd 42 trasy do 19 krajów.