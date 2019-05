GPW zawiesiła obrót Atlantis, Fon, Investment Friends, IF Capital i Resbud



Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zawiesiła obrót na rynku głównym GPW akcjami spółek Atlantis, Fon, Investment Friends Capital (IF Capital), Investment Friends i Resbud, podano w odrębnych komunikatach.

Według komunikatów, notowania spółek będą zawieszone "do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółka ta przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2018".

(ISBnews)