Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,10 proc., do 25.990,17 pkt.

S&P 500 spadł o 0,16 proc. do 2.879,48 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół o 0,26 proc. do 7.943,32 pkt.

Rynki czekają na czwartek, kiedy to do Waszyngtonu na czele delegacji handlowej ma przybyć wicepremier Chin Liu He. Chińscy i amerykańscy negocjatorzy będą mieli za zadanie oddalić widmo zerwania negocjacji.

Stany Zjednoczone od piątku podniosą cła do 25 proc. z 10 proc. na eksport Chin do USA o wartości 200 mld USD - podało w środę biuro Przedstawiciela Handlowego USA.

Prezydent Donald Trump zapewniał w środę na Twitterze, że "wicepremier Chin właśnie zmierza do USA, by zawrzeć umowę". Dodał, że jest "szczęśliwy, że 100 mld USD z ceł zasili budżet USA".

Podwyżka ceł na chińskie produkty została zapowiedziana przez Trumpa w niedzielę na Twitterze.

Agencja Reutera podała w środę, że w zeszły piątek, po zakończeniu wizyty amerykańskiej delegacji w Pekinie, w Waszyngtonie miał pojawić się chiński dyplomata, który dostarczył stronie amerykańskiej poprawioną wersję dotychczas uzgodnionych zapisów umowy, w której Chiny wycofały się z większości zobowiązań.

„Te zmiany podważały podstawowe założenia umowy” – powiedziało źródło z Waszyngtonu.

Mimo zawirowań wokół negocjacji, CEO JP Morgan James Dimon ocenił szanse na zawarcie umowy handlowej między USA a Chinami na 80 proc.

„Myślę, że istnieje duże ryzyko, że Trump podniesie cła” - powiedział Christophe Barraud, główny strateg w Market Securities.

„Jeśli tak się stanie, możemy sobie wyobrazić, że negocjacje się załamią, co pociągnie za sobą kolejne kilka miesięcy niepewności. Ogółem, zarówno obligacje, jak i inne bezpieczne przystanie, takie jak jen, mogą skorzystać na tej sytuacji w krótkim okresie” – dodał.

Eksport Chin wzrósł w kwietniu o 3,1 proc. rdr w juanach, po wzroście miesiąc wcześniej o 20,8 proc., po korekcie z +21,3 proc. - podała w komunikacie administracja celna. Oczekiwano wzrostu o 8,0 proc.

„Nawet jeśli w tym tygodniu dojdzie do zawarcia porozumienia handlowego w ostatniej chwili, aby uniknąć dalszych ceł, to słabe perspektywy dla globalnego wzrostu będą prawdopodobnie oznaczać, że wzrost eksportu Chin będzie nadal ograniczony” – napisano w środowym raporcie Capital Economics.

Akcje Electronic Arts rosły 2 proc. - spółka podała w sprawozdaniu finansowym, że zysk na akcje wyniósł 1,31 USD wobec 96 centów.

Notowania Lyft spadały 7 proc. - w pierwszym raporcie kwartalnym po IPO spółka podała, że strata na akcję wyniosła 9,02 USD, a przychody 776 mln USD wobec oczekiwanych 738 mln USD. (PAP Biznes)