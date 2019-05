Enea miała wstępnie 246 mln zł zysku netto, 799 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Enea wypracowała 4,01 mld zł przychodów, 799 mln zł EBITDA i 246 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Enea za I kwartał 2019 roku:

- Przychody ze sprzedaży netto: 4 010 mln zł,

- EBITDA: 799 mln zł,

- EBIT: 441 mln zł,

- Zysk netto: 280 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 246 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 219 mln zł,

- Wytwarzanie: 400 mln zł,

- Dystrybucja: 249 mln zł,

- Obrót: -11 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 2,5 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 6,1 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,1 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,4 TWh" - czytamy w komunikacie.

Wynik EBITDA osiągnięty przez grupę kapitałową Enea w I kwartale 2019 roku jest pochodną m.in. następujących czynników:

- Obszar Wydobycie - wyższy wynik obszaru to rezultat wyższego poziomu produkcji w porównaniu do I kwartału poprzedniego roku oraz wyższej ceny sprzedaży węgla, a także poprawy efektywności operacyjnej kopalni szczególnie w zakresie kosztów stałych,

- Obszar Wytwarzanie - na wynik obszaru pozytywnie wpłynął wzrost rynkowych cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, a także zgodna z planem praca wszystkich źródeł wytwórczych,

- Obszar Dystrybucja - wysokie średnie ceny energii elektrycznej przyczyniły się do wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej, a ponadto odnotowano również spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej,

- Obszar Obrót - w obrocie detalicznym wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych nie rekompensuje wzrostu kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych (głównie z tytułu zielonych certyfikatów); obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, co wpływa na wyceny kontraktów oraz zabezpieczeń, podano również.

"Jednostkowe wyniki finansowe Enea S.A. za I kwartał 2019 roku:

- Przychody ze sprzedaży netto: 1 447 mln zł,

- EBITDA: -39 mln zł,

- EBIT: -40 mln zł,

- Zysk netto: -39 mln zł" - czytamy dalej.

Ponadto Enea zwraca uwagę, że mając na względzie nieopublikowanie przepisów wykonawczych niezbędnych dla określenia ostatecznych skutków ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami (w tym zwłaszcza w zakresie zmian cen w 2019 roku dla klientów innych niż taryfowi), skutki finansowe ustawy zostały jedynie oszacowane w możliwym i wiarygodnym na dzień publikacji niniejszego raportu zakresie. Wyniki tego oszacowania przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień 31 marca 2019 roku znalazły odzwierciedlenie w zaprezentowanych wstępnych wynikach grupy kapitałowej Enea i Enei za I kwartał 2019 roku.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enei za I kwartał 2019 roku, których publikację zaplanowano na 23 maja 2019 roku, podsumowano.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)