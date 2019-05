Libet oczekuje, że 2019 r. będzie dla spółki znacznie lepszy niż ostatnie okresy



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Libet oczekuje, że 2019 r. będzie dla spółki znacznie lepszy niż poprzednie okresy, poinformował członek zarządu Ireneusz Gronostaj.

"Oczekujemy, że ten rok będzie dla Libetu znacznie lepszy niż ostatnie okresy. Nie brakuje popytu na nasze produkty, zarówno ze względu na realizowane duże projekty infrastrukturalne, jak i koniunkturę w budownictwie mieszkaniowym" - powiedział Gronostaj, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że dzięki optymalizacji grupy - tzn. sprzedaży części aktywów - spółka jest dziś w dużo lepszej kondycji finansowej.

"Dokonane transakcje nie powinny wpłynąć na wyniki – produkcję przenosimy do innych zakładów w regionie. Jednocześnie unikniemy istotnych nakładów, które musielibyśmy ponieść w związku z niezbędnymi inwestycjami w modernizację linii produkcyjnych, jakich musielibyśmy dokonać gdybyśmy pozostali ich właścicielami" - dodał członek zarządu.

Libet podał dziś, że według szacunkowych danych odnotował 13,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 16,8 mln zł EBITDA przy 19,2 mln zł przychodów w I kw. 2019 r.

"W wyniku dwóch przeprowadzonych w pierwszym kwartale transakcji, w których zbyliśmy część aktywów spółki, do kasy spółki wpłynęło łącznie 44,9 mln zł. 24 mln zł z pozyskanych środków przeznaczone zostały na zmniejszenie zadłużenia. Pozostałe środki zasiliły przede wszystkim nasz kapitał obrotowy, dzięki czemu mogliśmy dynamicznie rozpocząć ten rok" - wskazał także Gronostaj.

Podkreślił też, że spółka bardzo istotnie obniżyła koszty sprzedaży, dzięki czemu marża brutto na sprzedaży wyniosła w pierwszym kwartale 30% wobec 21% w analogicznym okresie rok wcześniej.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 177,89 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)