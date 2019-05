Jest wiele pułapek, które na nas czyhają na tej drodze, wyodrębniłem zapewne tylko część z nich. Oczywiście, to niejako wstęp do szerokiej debaty, stąd niektóre z moich spostrzeżeń mogą wydawać się naiwne, kontrowersyjne, utopijne, uproszczone czy niepraktyczne. Moje zastrzeżenia to m.in. fakt iż: 1) nie powinniśmy oczekiwać od ludzkości zespalania się czy stawania się technologią tylko dlatego, że zadowoli to technologię lub pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy; 2) nie powinniśmy pozwolić na to, by ludzie byli bezpośrednio nadzorowani lub kierowani przez AI, IoT czy roboty; 3) nie możemy dać maszynom możliwości rozstrzygania dylematów moralnych i etycznych; 4) nie powinniśmy pozwolić na tworzenie i dystrybucję technologii, której podstawowym celem jest uzależnianie człowieka od tych rozwiązań; 5) nie możemy dążyć do minimalizacji ludzkich wad tylko po to, by lepiej wpasowywać się w wymagania technologii.

>>> Polecamy: Jaka jest przyszłość sztucznej inteligencji? To systemy wzorowane na mózgu