PGNiG OD rozpoczęło dostawy gazu do zajezdni MZA Ostrobramska



Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - rozpoczęła dostawy gazu do należącej do Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie (MZA) Zajezdni Ostrobramska.

"Ta umowa to również satysfakcja w rywalizacji między konkurentami na polskim rynku. Cieszymy się, że MZA wybrało wiarygodnego dostawcę gazu, który dostarcza paliwo najwyższej jakości" - powiedział wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak podczas konferencji prasowej.

"4 mln zł to jest wartość pierwszego kontraktu. Myślę, że następny kontrakt to będzie kilkadziesiąt mln zł, a kolejny za cztery, może więcej lat - jak wybudujemy już zajezdnię na Spedycyjnej - to będzie kontrakt na 100 mln zł" - powiedział prezes MZA Jan Kuźmiński.

Dodał, że liczy na przynajmniej kilkunastoletnią współpracę, przez okres kiedy miasto będzie na pewno eksploatowało autobusy na gaz ziemny.

Z kolei prezes PGNiG OD Henryk Mucha podkreślił rolę trwającego już od pewnego czasu partnerstwa biznesowego. W zajezdni przy ul. Kleszczowej spółka buduje stację CNG, która ma dostarczać gaz sprężony dla 110 autobusów.

"Podsumowując, 110 autobusów CNG, 35 autobusów LNG i deklarację kolejnego przetargu na zakup 80 autobusów, razem to będzie blisko 250 autobusów gazowych w 2020 r. A myślę, że zajezdnia przy Spedycyjnej ten wynik co najmniej podwoi - w każdym razie mam na to nadzieję" - powiedział.

17 kwietnia br. PGNiG OD podpisało z Miejskimi Zakładami Autobusowymi w Warszawie umowę o wartości około 4 mln zł na dostawy paliwa do 35 ekologicznych autobusów gazowych. PGNiG będzie dostarczało skroplony gaz ziemny (LNG) do stacji tankowania w zajezdni przy ulicy Ostrobramskiej. Umowa będzie obowiązywała przez 12 miesięcy.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)