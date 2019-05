Konsorcjum Lotos Oil i Ecol ma umowę z Lotos Asfalt związaną z programem EFRA



Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Lotos Oil i firmy Ecol podpisało z Lotos Asfalt umowę na realizację gospodarki olejowo-smarowniczej w trakcie rozruchu i pracy nowych instalacji projektu EFRA, podał Lotos. W ramach tego konsorcjum będzie również prowadziło dostawy środków smarnych w trakcie rozruchu oraz późniejszej eksploatacji instalacji. Umowa została zawarta na 3 lata.

"EFRA to jedna z najnowocześniejszych instalacji w Europie, wymagająca równie nowoczesnych i wysoce zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Podpisana umowa obejmuje zarówno profilaktykę, usługi badawczo diagnostyczne, jak i serwis smarowniczy maszyn i urządzeń nowych instalacji. To także wypełnianie doraźnych i awaryjnych zadań oraz czynności smarowniczych" - powiedział prezes Lotos Asfalt Cezary Godziuk, cytowany w komunikacie.

"To ogromny sukces, że przy tak zaawansowanych technologiach, jakie mają zastosowanie w instalacjach EFRA, będą pracować serwisy olejowe Lotos Oil i Ecol" - wskazał prezes Lotos Oil Krzysztof Nowicki.

Konsorcjum zapewni instalacjom odpowiednią gospodarkę smarowniczą, a środki smarne i nasz serwis olejowy w połączeniu z doświadczeniem obiektowym firmy Ecol to duet, który nie zawiedzie nawet przy tak złożonym i wymagającym projekcie.

"Współpraca Lotos Oil i Ecol w zakresie dystrybucji środków smarnych Lotos trwa nieprzerwanie od 1994 roku. Dziś nasza firma jest największym branżowym dostawcą produktów Lotos dla przemysłu, w tym dla energetyki przemysłowej i zawodowej. Wiele lat partnerskiej, technologicznej i handlowej współpracy Lotos Oil i Ecol umożliwiło podjęcie kolejnego kroku, jakim jest stworzone konsorcjum i praca przy tak zaawansowanym i dużym projekcie jak EFRA. Formuła wspólnej pracy na projekcie EFRA umacnia tę współpracę na kolejne lata" - dodał prezes Ecol Wojciech Majka, również cytowany w komunikacie.

Głównym celem Projektu EFRA jest lepsze zagospodarowanie ciężkiej pozostałości, czyli tej frakcji ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy lub asfalty. Nowe instalacje projektu EFRA w pełni uzupełniają obecny ciąg technologiczny przerobu ropy naftowej działający w rafinerii w Gdańsku i docelowo umożliwią zastąpienie produkcji niskomarżowych produktów większą ilością paliw silnikowych. Po zrealizowaniu projektu EFRA rafineria Lotosu zwiększy elastyczność w zakresie optymalizowania produkcji, co pozwoli zachować konkurencyjność, również w przypadku zmian cen na rynku surowców i produktów naftowych.

Projekt EFRA zakłada budowę instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)