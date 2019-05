KGHM uruchomił wydział granulatu w Hucie Miedzi 'Cedynia'



Orsk, 10.05.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź uruchomił wydział granulatu miedzi w Hucie Miedzi "Cedynia" w Orsku i planuje dalsze inwestycje mające na celu zwiększenie wolumenu produkcji w tym zakładzie, poinformował prezes Marcin Chludziński.

"Tu w Hucie Cedynia produkujemy walcówkę, druty miedziane, a także granulat, na który zwiększa się zapotrzebowanie, co jest odzwierciedleniem koniunktury gospodarczej. W związku z tym, w dość szybkim tempie poszerzyliśmy możliwość produkcji granulatu, żeby można było odpowiedzieć na to zapotrzebowanie rynkowe" - powiedział Chludziński dziennikarzom podczas uroczystości oddania wydziału.

"To nie jest nasz ostatni krok, dlatego że wydłużenie łańcucha produkcji bardziej przetworzonych produktów jest naszym strategicznym zamierzeniem. Mamy więc następne plany rozwojowe, jeśli chodzi o Cedynię i większy wolumen produkcyjny" - dodał prezes.

Poinformował, że wydajność nowej instalacji wynosi 12 ton na dobę.

Poszerzenie oferty Huty Miedzi "Cedynia" jest jedną z inicjatyw, które realizują strategię spółki przyjętą na lata 2019-2023, podkreślono.

"Granulat produkowany w Hucie Miedzi Cedynia od 2010 roku powstaje w większości przy wykorzystaniu wyrobów własnych. Walcówka i drut pochodzą z procesów technologicznych na liniach Contirod i UpCAst. Proces produkcji granulatu w Cedyni realizowany jest niemal w całości bezobsługowo i, co szczególnie istotne, nie powoduje wytwarzania odpadów, pyłów ani zbędnych cząstek" - czytamy w komunikacie.

Działająca od 40 lat Huta Miedzi "Cedynia" to największy zakład przetwórstwa tego metalu w naszym kraju, a zarazem jedna z czterech największych walcowni miedzi w Europie. Około 50% miedzi produkowanej w hutach w Głogowie i Legnicy jest przetwarzane na walcówkę w Cedyni. Oprócz walcówki, miedź przetwarzana jest tu również na drut, a także granulat uzyskiwany z walcówki miedzianej i miedzi beztlenowej Cu-OFE.

W ubiegłym roku Huta Miedzi "Cedynia" wyprodukowała 248 tys. ton walcówki oraz 17 tys. ton drutu z miedzi beztlenowej i stopowej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)