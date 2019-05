Elektrobudowa: W nowej strategii będzie m.in. kogeneracja i elektromobilność



Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa chce umieścić w przygotowywanej strategii grupy do 2025 r. kilka nowych obszarów działalności, m.in. kogenerację i alternatywne źródła energii, poinformował prezes Roman Przybył. Spółka chce też w większym stopniu postawić na eksport, m.in. do krajów Zatoki Perskiej.

"Interesujące obszary rozwoju na lata 2020+ to kogeneracja, alternatywne źródła energii i eksport" - powiedział Przybył podczas konferencji prasowej.

W usługach dla kogeneracji spółka byłaby zainteresowana zarówno instalacjami w dużych miastach (w konsorcjach), jak i w średnich i małych - samodzielnie, wyjaśnił prezes. Kolejnymi potencjalnymi obszarami rozwoju są fotowoltaika, gdzie spółka obecnie szuka partnerów i elektromobilność i rozważa klika modeli biznesowych. Według prezesa, kierunkiem mogłoby być zarządzanie sieciami ładowarek samochodów elektrycznych.

"Duży potencjał ma eksport" - wskazał prezes.

Wśród ciekawych rynków wymienił kraje Zatoki Perskiej i Wspólnoty Niepodległych Państw, m.in. Kazachstan i Turkmenistan.

Zaznaczył, że powyższe obszary mogą być przedmiotem aktywności spółki w okresie "2020 plus" i zostaną szczegółowo omówione w opracowywanej strategii.

"Do tego dojdzie dotychczasowa core'owa działalność" - uzupełnił członek zarządu Hubert Staszewski.

Spółka chciałaby także nadal wykonywać elektroinstalacje w elektrowniach atomowych, po tym jak do końca tego roku zakończy prace w Elektrowni Olkiluoto w Finlandii. Obecnie jest na etapie prekwalifikacji do prac w elektrowni Hinkley Point w Anglii.

"Jesteśmy jedyną zaproszoną polską firmą i mamy wspaniałe referencje" - podkreślił Przybył. Według niego, prace w Anglii mógłby prowadzić ten sam doświadczony zespół, który obecnie kończy prace w Finlandii.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)