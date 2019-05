Jakie nowości i niespodzianki czekają gości tegorocznego kongresu?

Od lat wzbogacamy zakres tematyczny debat, otwierając się na nowe prądy, zagadnienia, środowiska, a także... roczniki. Nie rezygnując z prestiżu i siły wniosków płynących z obrad, chcemy adresować swój przekaz w większym stopniu do młodszego pokolenia przedsiębiorców, studentów i uczniów, ludzi aktywnych społecznie. W tym roku, nie tylko w ramach zintegrowanych z Kongresem European Start-up Days, lecz w programie całego EKG, znajdzie się więcej form krótkich, dynamizujących przekaz, bliższych oczekiwaniom i nawykom młodych ludzi.

Na przykład?

Jedną z nowości w programie jest projekt „My way. Inspiracje”. Uczestnicy będą mogli posłuchać różnych, inspirujących, motywujących i, co istotne, prawdziwych historii. Zaprezentują się m.in.: Kinga Baranowska – zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników, Karol Bielecki – jeden z najbardziej znanych polskich sportowców, Marek Kamiński – zdobywca dwóch biegunów Ziemi w jednym roku, Robert Konieczny – jeden z najbardziej rozpoznawalnych architektów w Polsce i na świecie, Czesław Lang, polski kolarz torowy i szosowy, organizator Tour de Pologne, Rafał Sonik – przedsiębiorca, pierwszy polski kierowca, który stanął na najwyższym stopniu podium legendarnego Rajdu Dakar, Oskar Zięta, twórca „Zieta” – polskiej marki światowej sławy i jednej z najnowocześniejszych technologii obróbki stali. Możliwość bezpośredniego spotkania z tak ciekawymi postaciami nie zdarza się na co dzień.

W kongresie tradycyjnie już uczestniczą wielkie korporacje i małe firmy działające w Polsce, jakie korzyści płyną z tego dla jednych i drugich?

Gospodarka potrzebuje innowacji, korporacje poszukują nowatorskich rozwiązań, a start-upy możliwości rozwoju – dlatego warto szukać pomostu pomiędzy nowymi pomysłami a dojrzałym biznesem. Taka jest właśnie idea European Start-up Days, które na stałe wpisały się w formułę EKG. Wymiana doświadczeń, kontaktów, bezpośrednie spotkania – to dodatkowe atuty wydarzenia. Czwarta edycja odbędzie się 14 i 15 maja. Stworzy młodym biznesom możliwość zaprezentowania się przed potencjalnymi inwestorami i uzyskania merytorycznego, organizacyjnego i finansowego wsparcia od światowej klasy ekspertów oraz okazję do skorzystania z wartościowego mentoringu. Największe globalne korporacje obecne na EKG zyskają szansę na zaimplementowanie świeżych pomysłów.

Czy EKG może być płaszczyzną porozumień i początkiem strategicznej współpracy?

Odwołam się do faktów i ubiegłorocznej, jubileuszowej edycji Kongresu, która była pod każdym względem rekordowa. Przeprowadziliśmy badania wśród uczestników, które wyraźnie wskazały, że cenią sobie oni możliwość spotkań biznesowych w dużym i ciekawym gronie, co wiąże się z nawiązywaniem cennych relacji, a także zdobyciem wiedzy na temat zjawisk i trendów gospodarczych. Średnio każdy uczestnik odbył podczas Kongresu siedem spotkań. Pomnażając to przez 11,5 tys. uczestników, otrzymujemy rekordową liczbę 100 tys. relacji gospodarczych podczas tych trzech dni. Przytoczę też to, co bardzo często słyszę od partnerów – czas to pieniądz, a biznes nie pozwala sobie na stratę ani jednego, ani drugiego. Gdyby spotkania podczas Kongresu nie przynosiły rezultatów, nowych projektów i biznesów – nie mielibyśmy takiej frekwencji. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku trend wzrostowy w liczbie uczestników zostanie zachowany. I choć nie zależy nam na biciu własnych rekordów – wyniki umacniają nas w przekonaniu, że przygotowujemy wydarzenia, które są dla przedsiębiorców ważne.

Jakie wydarzenia będą towarzyszyć tegorocznemu kongresowi?

EKG to trzydniowy cykl debat, spotkań i właśnie – wydarzeń towarzyszących. Mamy wspomniane już dwudniowe European Start-up Days oraz nowy projekt „My way. Inspiracje”, kontynuujemy prowadzony już od lat projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow), którego celem jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życiu publicznym. W ubiegłym roku w projekcie uczestniczyło 2 tys. studentów. Polecam uwadze również konkursy i gale z wręczeniem nagród – w tym roku poznamy laureatów ósmej już edycji konkursu TOP Inwestycje Komunalne, który wskazuje najlepsze praktyki oraz sukcesy inwestycyjne w Polsce oraz zwycięzców plebiscytu Inwestor bez granic, czyli wyróżniające się zagraniczne firmy, inwestujące w Polsce oraz polskie firmy zdobywające światowe rynki. Ważnym punktem w agendzie są także międzynarodowe spotkania gospodarcze – w tym roku będą to: Europa Centralna – Afryka, Polska – Ameryka Łacińska, Polska – Chiny i Polska – ASEAN.

Jakie są plany na przyszłość, jeśli chodzi o organizację EKG?

Idea pozostanie taka sama, chcemy tworzyć największą i najważniejszą imprezę biznesową Europy Centralnej. Naszą ambicją jest, by kongresowa przestrzeń była miejscem, w którym wspieramy ideę wspólnej Europy, umożliwiamy różnym środowiskom dialog, oddajemy głos biznesowi. To, co może się zmieniać, to forma. Każdego roku dążymy do jej unowocześnienia i odświeżenia.