PEM miał 1,83 mln zł zysku netto, 3,49 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEM) odnotował1,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wyniki Q1 są zgodne z założeniami. Najbliższe kwartały chcemy poświęcić na prace z naszym portfelem spółek, kontynuację wyjść z inwestycji z portfela MCI.EuroVentures i MCI.TechVentures oraz dalsze prace przy projekcie budowy funduszu commitmentowego adresowanego do inwestorów instytucjonalnych. Selektywnie jesteśmy też zainteresowani inwestycjami w obszarze buyout" – powiedział członek zarządu Krzysztof Konopiński, cytowany w komunikacie.



Zysk operacyjny wyniósł 3,49 mln zł wobec 4,3 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 3,5 mln zł i był niższy niż ten zrealizowany w pierwszym kwartale roku ubiegłego (4,2 mln zł) przede wszystkim ze względu na wyższe koszty operacyjne. Zysk netto osiągnął poziom 1,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wg spółki warto odnotować, że w styczniu 2019 MCI.EuroVentures (Fundusz) sfinalizował transakcję sprzedaży spółki Dotpay/eCard do Nets, lidera rynku w branży płatności online. Wartość transakcji przypadająca na Fundusz wyniosła 263,5 mln zł.

PEM utrzymuje stabilną sytuację płynnościową; środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w omawianym okresie wyniosły 4,3 mln zł, podano także.

Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania aktywami sięgnęły 12,5 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 12,39 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 1,79 mln zł wobec 2,17 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.



(ISBnews)