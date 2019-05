EBI zatwierdził ostatnią transzę kredytu dla Radomia na 85 mln zł



Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zatwierdził dziś trzecią - i ostatnią - transzę kredytu w wysokości 80,5 mln zł z łącznej puli wysokości 180 mln zł (42 mln euro) na projekty w dziedzinie rozwoju obszarów miejskich w Radomiu, podał EBI.

"Bezpieczniejsze drogi, nowoczesne obiekty komunalne i efektywniejsze energetycznie budynki publiczne to część z szerokiego wachlarza projektów miejskich realizowanych przez miasto Radom, które od 2016 roku korzysta z kredytu ramowego w wysokości 180 mln euro (42 mln EUR) przyznanego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Dziś podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach została zawarta umowa o przyznanie trzeciej, ostatniej transzy kredytu w kwocie 80,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Jak wskazał wiceprezes EBI Vazil Hudák, EBI od 10 lat pomaga Radomiowi w realizacji planów rozwoju obszarów miejskich oraz dążeniu do tego, by był on atrakcyjnym miejscem do życia i prowadzenia działalności gospodarczej.

"W mieście poprawi się mobilność, jakość usług komunalnych i budynków użyteczności publicznej, a część kredytu zostanie również przeznaczona na projekty związane z efektywnością energetyczną, które przyniosą całej społeczności szersze korzyści w postaci niższych rachunków za energię i czystszego środowiska" - powiedział Hudák, cytowany w komunikacie.

Planowana pożyczka w kwocie 80,5 mln zł będzie przeznaczona na sfinansowanie m.in. przebudowy alei Wojska Polskiego, budowy trasy N-S, budowy hal sportowych przy szkołach podstawowych oraz rewitalizacji parków czy remontu zabytkowych obiektów na terenie Miasta Kazimierzowskiego. Zadania te, wraz z innymi zgłoszonymi w latach 2016-2018, stanowią warty w sumie ok. 400 mln zł program inwestycyjny miasta obejmujący łącznie ponad 20 przedsięwzięć.

Przewiduje się, że 75% inwestycji realizowanych z kredytu ramowego o łącznej wartości 180 mln zł (42 mln euro) będzie dotyczyć dróg miejskich, infrastruktury transportu publicznego i udogodnień dla szczególnie wrażliwych użytkowników dróg, natomiast pozostałe 25% – szerzej zakrojonych projektów rewitalizacji obszarów miejskich, w tym termomodernizacji budynków publicznych i miejskich szkół, podano także.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z trwającej już wiele lat współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Udział EBI w finansowaniu miejskich projektów jest trudny do przecenienia. Realizowane przy jego wsparciu inwestycje zmieniają nasze miasto czyniąc je coraz nowocześniejszym, przyjaźniejszym dla mieszkańców i zapewniającym coraz wyższy komfort życia" - powiedział prezydent Radomia Radosław Witkowski.

To drugi tego rodzaju kredyt udzielony przez EBI Radomiowi. Pierwszy kredyt ramowy w wysokości 300 mln zł (70 mln euro) został przyznany w 2010 roku, a miasto w pełni wykorzystało pochodzące z niego środki. Wielkość finansowania EBI na rzecz Radomia od 2010 roku wyniosła łącznie ponad 480 mln zł (około 112 mln euro).

EBI podkreślił, że wsparcie udzielone przez bank po 1990 roku przyczyniło się do realizacji planów rewitalizacji i rozwoju około 25 miast w Polsce. Obecnie bank realizuje również nowe przedsięwzięcia - 26 kwietnia podpisał pierwszą umowę o kredyt bezpośredni z miastem Legnica, trzecim co do wielkości miastem w regionie Dolnego Śląska. To pierwszy kredyt bezpośredni dla tego miasta z banku UE. Kwota przyznanego finansowania, które wesprze inwestycje w infrastrukturę komunalną i rewitalizację obszarów miejskich w Legnicy, wynosi 136 mln zł (32 mln euro).

"Legnica dołączyła do elitarnego grona miast, które stawiają na rozwój w oparciu o nowoczesne narzędzia finansowania inwestycji. Chcemy dynamicznego rozwoju, a środki Europejskiego Banku Inwestycyjnego wraz z własnymi nam to zapewnią. To jest także wyraz wzajemnego zaufania i potwierdza udział Legnicy w realizacji europejskiej polityki inwestycyjnej", powiedział Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy.

Wszystkie trzy największe dolnośląskie ośrodki - Wałbrzych, Wrocław i Legnica - korzystają obecnie z finansowania EBI.

"Górny i Dolny Śląsk stopniowo uniezależniają się od górnictwa i przemysłu ciężkiego, a EBI aktywnie wspiera te regiony w transformacji na rzecz bardziej zróżnicowanej gospodarki i czystszego środowiska" - powiedział także wiceprezes EBI.

Katowice, dzięki umowom kredytowym zawartym z EBI w ciągu ostatnich 20 lat na łączną kwotę 205 mln euro zapewniły sobie ciągłość procesu przechodzenia miasta na gospodarkę niskoemisyjną, podano także w materiale.

