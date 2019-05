FO Dębica rekomenduje 4,88 zł dywidendy na akcję za 2018 r.



Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica zarekomendował podział zysku za 2018 r., który wyniósł 89 752 356 zł tak, że kwotę 67 357 420 zł przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,88 zł na jedną akcję, podała spółka.

"Kwotę 22 394 936,00 zł [postanowiono] przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych" - czytamy także w komunikacie.

Ponadto zarząd ustalił 23 września 2019 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy oraz 18 grudnia 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy (z uwagi na sezonowy charakter biznesu).

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 89,75 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 119,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma Oponiarska Dębica S.A. to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu posiada ok. 81,4% kapitału zakładowego spółki. Firma Oponiarska Dębica S.A. jest jednym z największych w Europie zakładów produkujących opony. Spółka produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava.

(ISBnews)