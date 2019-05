Kurs PDA BoomBit wzrósł o 19,45% na debiucie na rynku głównym GPW



Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Prawa do akcji (PDA) spółki BoomBit zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs PDA wzrósł wobec ceny odniesienia o 19,45% i wyniósł 22,6950 zł.

Ok. godz. 9:35 kurs wynosił 22,7000 zł i rósł o 19,47%.

W kwietniu spółka przeprowadziła ofertę publiczną, której wartość wyniosła 35,2 mln zł (w tym emisja nowych akcji 24,7 mln zł). Zgodnie z dokonanym podziałem, w transzy inwestorów indywidualnych przydzielono 701 500 walorów z 1 300 000 akcji nowej emisji. Inwestorom instytucjonalnym przydzielono pozostałą część nowo emitowanych akcji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy w łącznej liczbie 1 148 500 akcji. Liczba zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 3 183, a stopa redukcji sięgnęła 53,45%.

BoomBit S.A. to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Obecnie w zlokalizowanych na całym świecie biurach grupy pracuje ponad 250 specjalistów, a portfolio gdańskiego dewelopera i wydawcy gier to ponad kilkaset tytułów, których łączna liczba pobrań przekroczyła 550 mln. Do najpopularniejszych gier BoomBit należą "Dancing Line", "Build a Bridge!", "Tanks A Lot!", "Darts Club", "Car Driving School Simulator" oraz gry z serii "Tiny Gladiators".

(ISBnews)