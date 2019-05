PZU: Cel 65 mld zł aktywów pod zarządzaniem w 2020 r. wymaga akwizycji



Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) ocenia, że dojście do poziomu 65 mld zł aktywów pod zarządzaniem w 2020 roku nie będzie możliwe bez akwizycji, poinformował prezes PZU Paweł Surówka. PZU jeszcze w tym roku pokaże efekty współpracy z Goldman Sachs.

"Jeżeli to 65 mld zł miałoby się ziścić w 2020 roku, to pewnie tylko akwizycja wchodzi w grę. Gdyby nie było odpowiedniej akwizycji, to powiemy, że ten cel spełnimy, ale nieco później" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.

Wartość aktywów pod zarządzaniem grupy PZU wyniosła 50,5 mld zł na koniec marca (łącznie z bankami z grupy i TFI).

"Chcielibyśmy dojść do tego poziomu [65 mld zł ] i uważamy, że on jest adekwatny dla grupy PZU. Równocześnie nie będziemy na siłę robili jakiejś transakcji, tylko po to, by dowieźć cel strategiczny" - podkreślił prezes.

Dodał, że PZU rozważa zarówno zakup aktywów, jak i podmiotu zarządzającego aktywami - w Polsce lub w regionie.

"Na ten moment jesteśmy otwarci, patrzymy na ten rynek, na wszystkie okazje, które się zdarzają zarówno w Polsce, jak i w regionie, ale do tanga trzeba dwojga. My też nie będziemy kupowali teraz za wszelką cenę, tylko czekamy na odpowiednią okazję po to, by też móc powiedzieć, że kupujemy odpowiedzialnie" - podkreślił.

Prezes poinformował, że PZU poza akwizycjami planuje silny rozwój sprzedaży własnych produktów w segmencie zarządzania aktywami. W tym obszarze liczy na współpracę z Goldman Sachs, z którym w marcu podpisał umowę.

"Nie opieramy się tylko na akwizycjach. Nastawiamy się także na sprzedaż organiczną. Współpraca z Goldman Sachs ma charakter dystrybucyjny. Pracujemy nad tym, żeby otwierać coraz więcej naszych własnych strategii dla naszych klientów. W tym momencie bardzo mocno pracujemy z naszymi partnerami. Myślę, że efekty tej współpracy pokażą się jeszcze w tym roku" - powiedział Surówka.

Dodał, że jednym z celów współpracy jest wzmocnienie własnych strategii inwestycyjnych PZU przez ekspertów Goldman Sachs, dystrybucja produktów zarządzanych przez PZU w światowych kanałach dystrybucyjnych grupy Goldman Sachs, a także opracowanie zupełnie nowych produktów inwestycyjnych.

"Na pewno w tym roku będziemy mogli ogłosić konkretne działania, które rozpoczynamy" - podsumował.

W połowie marca PZU podał, że podpisał umowę o współpracy strategicznej z Goldman Sachs.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)