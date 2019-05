Kandydatów do nagrody nominowali przedstawiciele środowiska biznesu, instytucji samorządu gospodarczego, agencji i instytucji rządowych. Laureaci zostali wyłonieni spośród zagranicznych inwestorów realizujących swoje przedsięwzięcia w Polsce oraz polskich firm inwestujących za granicą.

By otrzymać wyróżnienie, należało spełnić kilka kryteriów, wśród których były m.in. odpowiednio duża skala inwestycji czy wpływ na potencjał i innowacyjność polskiej gospodarki. Pod uwagę brano także znaczenie inwestycji dla polskiego rynku oraz dla budowania marki Polski w świecie.

"Potrzebni są nam świetni inwestorzy zagraniczni, z nowymi technologiami i nowymi produktami; i tacy coraz częściej przychodzą. Są też doskonałe polskie firmy inwestujące w przyszłościowe technologie. Jak powiedział Henry Ford, tylko firmy, które inwestują, mogą się rozwijać" – mówił podczas gali wręczenia tytułów "Inwestora bez granic" minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany we wtorkowym komunikacie prasowym.

Jak powiedział pomysłodawca wyróżnienia, prezes Grupy PTWP Wojciech Kuśpik, nadrzędną ideą projektu „Inwestor bez granic” jest propagowanie wzorcowych relacji między inwestorem, rynkiem i administracją.

"Zwycięzcy wytypowani z grona inwestorów zagranicznych w Polsce dają rozwojowy impuls całej gospodarce, wnoszą nową wartość, budują sieć kooperacji. Wśród wyróżnionych polskich inwestorów są podmioty realizujące odważne, skuteczne strategie ekspansji zagranicznej. To firmy, które wpływają na potencjał polskiego eksportu, z powodzeniem inwestując na obcych rynkach, ale także otwierają drzwi przed innymi polskimi firmami" – ocenił Kuśpik.

Koncern chemiczny BASF otrzymał wyróżnienie za innowacyjność i konsekwentną realizację celów zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego interes środowiska naturalnego i otoczenia społecznego. W Polsce BASF ma zakłady na Dolnym Śląsku, w Myślenicach oraz centrum dystrybucyjno-logistyczne w Śremie. Firma zatrudnia ponad 850 pracowników.

Firma CVC Capital Partners otrzymała wyróżnienie za wspieranie rozwoju polskich spółek poprzez umożliwienie im korzystania z najnowszych technologii i praktyk ESG (Environmental, Social, Governance) oraz odwagę w stawianiu na innowacje. CVC Capital Partners to jedna z wiodących firm private equity i doradztwa inwestycyjnego na świecie - w portfelu ma ponad 300 inwestycji w różnych branżach i krajach. W Polsce firma zainwestowała m.in. w spółkę PKP Energetyka oraz w sieć „Żabka”.

Spółka Rockwell Automation Polska otrzymała wyróżnienie za zaangażowanie w praktyczną realizację idei Przemysłu 4.0 i wkład w unowocześnienie polskiej gospodarki. Rockwell jest częścią największej na świecie firmy zajmującej się automatyką przemysłową. w Polsce firma działa od ponad 20 lat. Obecnie w fabryce i biurach na Śląsku zatrudnia ponad tysiąc pracowników.

Firmę Volvo Polska nagrodzono za konsekwencję w inwestowaniu w polską gospodarkę, w zgodzie z najnowszymi trendami w motoryzacji. Firma zatrudnia 4 tys. osób, w tym tysiąc inżynierów. Volvo Polska Centrum Przemysłowe Autobusy jest największą fabryką autobusów Volvo w Europie - powstają w niej wyłącznie zelektryfikowane kompletne autobusy miejskie (elektryczne, elektryczne hybrydy oraz hybrydy), międzymiastowe i turystyczne.

Apator otrzymał wyróżnienie za zdobycie wysokiej pozycji na rynku europejskim i zbudowanie rozpoznawalnej marki w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki. Koncern zatrudnia 2,8 tys. osób w 15 spółkach, w tym sześciu zagranicznych. Apator to międzynarodowa grupa kapitałowa producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej.

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (TZMO) wyróżniono za zbudowanie silnej pozycji za granicą, z wykorzystaniem innowacyjnych produktów trafiających w zróżnicowane oczekiwania odległych rynków. W międzynarodowej grupie kapitałowej pracuje obecnie ok. 8,6 tys. pracowników. Firma działa na większości liczących się rynków - ostatnio weszła na rynek Indii oraz Stanów Zjednoczonych. TZMO są producentem i dostawcą artykułów higienicznych i kosmetycznych m.in. marki Bella. Produkty te są obecne w ponad 80 krajach.

Spółka Track Tec otrzymała wyróżnienie za intensywne i skuteczne działania na europejskim rynku infrastruktury kolejowej w oparciu o produkty spełniające najwyższe standardy jakości. Track Tec to czołowy europejski producent materiałów do budowy infrastruktury kolejowej. Prawie połowę wszystkich podkładów kolejowych i co drugi rozjazd w polskiej sieci kolejowej wykonano w zakładach grupy.

Feerum wyróżniono za profesjonalne przygotowanie i realizację śmiałej ekspansji międzynarodowej – od Europy po Afrykę. Spółka to jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych zespołów składających się z silosów, suszarni do zbóż oraz systemów transportu ziarna. Firma zainwestowała m.in. w krajach Europy Wschodniej, a także w Niemczech, Rumunii, na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Mongolii i Tanzanii.

Firma Mokate otrzymała wyróżnienie za skuteczność strategii eksportowej, owocującą stałą obecnością na największych i najbardziej wymagających rynkach. Mokate to polskie przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego. Grupa jest jednym z największych producentów kawy rozpuszczalnej i herbaty w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, a także producentem półproduktów dla przemysłu spożywczego. Jej produkty można znaleźć m.in. w Indonezji, Malezji, Arabii Saudyjskiej, Dubaju. Swoją obecność Mokate zaznacza także w Afryce i w Chinach. Eksport Mokate osiągnął ponad 60 proc. ogólnej sprzedaży.

>>> Polecamy: 64 proc. mikroprzedsiębiorców nie inwestuje, bo czeka na przelew [RAPORT]