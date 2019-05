"Uważam, że to fake news, OK? Ale czy zrobiłbym to? Absolutnie. Ale nie planowaliśmy tego. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli planować. A gdybyśmy to robili, wysłalibyśmy od cholery więcej żołnierzy" - powiedział Trump dziennikarzom zebranym w Białym Domu.

"NYT" pisze we wtorkowym wydaniu, powołując się na przedstawicieli administracji, że 7 maja podczas spotkania najwyższych rangą doradców prezydenta do spraw bezpieczeństwa Patrick Shanahan, który pełni obowiązki ministra obrony, przedstawił uaktualniony plan Pentagonu, przewidujący wysłanie 120 tys. żołnierzy na Bliski Wschód.

Dziennik zastrzega, że nie wiadomo, czy prezydent brał udział w tym spotkaniu lub został poinformowany o tym jak duży kontyngent Pentagon mógłby wysłać w ramach operacji przeciw Iranowi. Przypomina też, że 120 tys. żołnierzy to niemal tylu, ilu wysłano do Iraku w 2003 roku.

Wprowadzenie modyfikacji do planów Pentagonu dotyczących Iranu jest miarą wpływów, jakie w Białym Domu ma doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa John Bolton, który forsował plan operacji wojskowej w Iranie jeszcze jako członek administracji prezydenta George'a W. Busha - komentuje "NYT".

Spotkanie na którym szef Pentagonu prezentował zmodyfikowany plan poświęcone było polityce wobec Iranu i zostało zorganizowane kilka dni po ogłoszeniu przez administrację Trumpa, bez podania dowodów - jak podkreśla dziennik - że Teheran mobilizuje przyjazne sobie ugrupowania w Iraku i Syrii do ataku na siły USA.

W ostatnich tygodniach napięcie między Waszyngtonem a Teheranem znacznie wzrosło. Administracja Trumpa zaostrza sankcje, dążąc do całkowitej izolacji Iranu i pozbawienia go dochodów z eksportu ropy, a niedawno uznała Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną. Stany Zjednoczone skierowały też do Zatoki Perskiej grupę okrętów, w tym lotniskowiec; rozmieszczają ponadto w regionie baterie Patriot.

Prezydent Iranu Hasan Rowhani ostrzegł 8 maja, że jeśli w ciągu 60 dni nie zostaną wypracowane nowe warunki umowy z 2015 roku, Teheran wznowi produkcję wysoko wzbogaconego uranu. (PAP)

fit/ mal/