Erbud liczy na rentowność EBIT na poziomie 1,5-2% w 2019 r.



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Erbud liczy na uzyskanie w tym roku rentowności EBIT na poziomie skonsolidowanym w wysokości 1,5-2%, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

"Rekordowy portfel zamówień, z którym Grupa Erbud weszła w 2019 rok, przyczynił się do solidnego wzrostu przychodów, a przede wszystkim do poprawy wyniku EBIT. W kolejnych kwartałach liczymy na utrzymanie tej wzrostowej tendencji, co pozwoli osiągnąć zakładany na ten rok cel w postaci rentowności EBIT na poziomie skonsolidowanym między 1,5% a 2%" - powiedział Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Marża wyniku brutto ze sprzedaży w I kwartale 2019 r. wyniosła 4,6%, a marża EBIT 1%.

W marcu br. prezes deklarował, że Erbud chce na poziomie skonsolidowanym osiągnąć w tym roku rentowność EBIT powyżej 2%.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)