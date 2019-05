BOŚ może udzielać 0,8-1,5 mld zł kredytów kwartal., podtrzymuje cele strategii



0 Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank podtrzymuje cele zawarte w strategii do 2021 roku. Ocenia, że kwartalnie jest w stanie udzielać kredytów o wartości 0,8-1,5 mld zł i systematycznie obniżać wskaźnik kredytów niepracujących, poinformowali przedstawiciele banku.

"Konsekwentnie dotrzymujemy danego rok temu słowa. Powoli stajemy się bankiem ekologicznym. Rok 2018 to był czas przygotowania struktury banku, abyśmy od tego roku mogli wejść na rynek, budując przewagę konkurencyjną. Pierwszy kwartał pokazuje, że przestrzeń 2019 roku i kolejne lata to będzie dalsza intensywna praca nad realizacją tych celów" - powiedział prezes Bogusław Białowąs podczas konferencji prasowej.

"Nic się nie zmienia, podtrzymujemy cele" - dodał Białowąs.

W jego ocenie, największym potencjalnym zagrożeniem dla realizacji strategii są zmiany regulacyjne, podatek bankowy, MREL oraz składka na BFG.

"Wzrost składki na BFG bardzo zaciążył na naszych wynikach I kwartału. Gdyby nie to, nasz zysk netto byłby wyższy o ponad 14 mln zł" - powiedział prezes.

Cele zawarte w zaktualizowanej Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska w perspektywie na lata 2018-2021 to zysk netto powyżej 180 mln zł, (ROE) powyżej 7,7% wskaźnik (C/I) poniżej 47%, koszty ryzyka poniżej 0,75%. Bank zakłada także udział kredytów proekologicznych w portfelu ogółem powyżej 40% na koniec 2021 r.

W I kw. bank wypracował 17,1 mln zł zysku netto, wskaźnik ROE wyniósł 3,3%, C/I spadło do 60,2%, a koszty ryzyka wyniosły 0,8% (dane jednostkowe).

W I kw. bank udzielił kredytów na kwotę 1,1 mld zł, co oznacza wzrost o 90,3% w skali roku. Bank zwiększa udział sprzedaży kredytów dla klientów instytucjonalnych. W skali roku sprzedaż w tym segmencie wzrosła o ponad 100% - do 1,05 mld zł , zaś w segmencie klientów indywidualnych o 13% r/r - do 78 mln zł.

"Sprzedaż 1 mld zł kredytów kwartalnie to nie jest wielkie wyzwanie dla takiego banku, jak Bank Ochrony Środowiska. Przedział 800 mln zł - 1,5 mld zł kwartalnie jest bardzo spokojnie do osiągnięcia. Tu mogą jedynie nastąpić przesunięcia między kwartałami związane z terminami uruchomienia konkretnych kredytów" - powiedział wiceprezes Konrad Raczkowski.

Bank w I kw. rozwijał działalność na rynku finansowania projektów proekologicznych, których saldo na koniec I kw. wynosiło 4,4 mld zł. Udział w portfelu kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowi 34,77% salda kredytów ogółem w banku.

Jak poinformował wiceprezes Arkadiusz Garbarczyk, bank w kolejnych kwartałach będzie systematycznie obniżał wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) oraz koszty ryzyka. W I kw. wskaźnik NPL spadł do 12,9% wobec 13,3% rok wcześniej.

"Wskaźnik NPL będzie spadał, zmieniliśmy metodykę jeśli chodzi o ocenę ryzyka klientów instytucjonalnych. Nowa produkcja, aktywne działania restrukturyzacyjne powodują, że to się udaje obniżać. [...] Docelowo koszt ryzyka będzie się obniżał" - powiedział Garbarczyk podczas konferencji.

Wiceprezes poinformował, że obecnie bank nie planuje wcześniejszego wykupu obligacji.

"W zeszłym roku zrobiliśmy wykup obligacji na prawie 1 mld zł, obniżyliśmy koszty finansowania, teraz stabilizujemy sytuację. Trochę finansowania długoterminowego, nawet droższego musimy zostawić. Na ten moment nie planujemy wcześniejszego wykupu obligacji" - powiedział Garbarczyk.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)