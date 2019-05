"Budujemy Wojska Obrony Terytorialnej. Naszym celem jest doprowadzenie do tego, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, żeby było zmodernizowane, żeby było silniej zaangażowane w relacje sojusznicze. Jednym z elementów potencjału obronnego i potencjału odstraszania Wojska Polskiego jest rozbudowa Wojsk Obrony Terytorialnej. Ten proces przebiega bardzo dynamicznie" - powiedział Błaszczak.

"Chciałbym ogłosić, że Wojska Obrony Terytorialnej przekroczyły stan 20 tys. żołnierzy. To bardzo dobra wiadomość, to świadczy o tym, że swoje zadania świetnie wykonują dowódcy, instruktorzy, którzy na co dzień szkolą żołnierzy WOT. To świadczy także, że cały program tworzenia WOT cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony żołnierzy" - ocenił szef MON.

Jak zaznaczył, bardzo cieszy się, że tak wielu ludzi przystępuje do WOT. "Z pewnością elastyczność tej formy służenia w Wojsku Polskim powoduje dodatkową zachętę, gdyż żołnierze WOT nie rezygnują ze swojej aktywności zawodowej" – zauważył.

„Zależy mi, aby WOT uzupełniały i wspierały wojska operacyjne, tak się dzieje na co dzień” - zadeklarował Błaszczak, nawiązując m.in. do kilkakrotnych wspólnych ćwiczeń jednostek WOT i wojsk operacyjnych, w których uczestniczył, także poza poligonem. Podkreślił też, że żołnierze WOT korzystają z doświadczeń wojsk sojuszniczych.

„Wartość dodatkowa służby w WOT dotyczy reakcji w sytuacjach kryzysowych, np. w poszukiwaniach osób zaginionych czy reakcjach na kryzysy związane ze zjawiskami naturalnymi. To jest misja WOT; motto: Zawsze gotowi, zawsze blisko – jest tego doskonałym przykładem i dowodem” - uznał szef MON.

Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła podziękował swoim podwładnym za dotychczasową pracę. Wskazał, że dalsze zadania będą skoncentrowane w trzech obszarach. Jak mówił, pierwszy to zakończenie budowy struktur organizacyjnych i dalsze szkolenie żołnierzy. Drugi obszar to wielowymiarowa integracja – z pozostałymi rodzajami sił zbrojnych i społecznościami lokalnymi. Trzeci wymiar ma wiązać się z wykorzystaniem talentów i kompetencji żołnierzy WOT.

Minister obrony narodowej odwiedził w środę 131. batalion lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Gliwicach, gdzie spotkał się z dowódcami Brygad OT i zapoznał z planami rozwoju piątego rodzaju Sił Zbrojnych.

Według danych służb prasowych WOT od rozpoczęcia budowy nowej formacji wnioski o służbę w niej złożyło dotąd ponad 37 tys. osób (pewną część wniosków od tego czasu wycofano). Ok. 17 tys. zgłaszających się osób wcielono już do WOT. Pozostałe ok. 3 tys. osób ze składu tej formacji to żołnierze zawodowi.(PAP)

autor: Mateusz Babak