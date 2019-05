Nord Stream 2 AG informuje, że duński regulator - jako organ koordynacyjny - przedstawił opinii publicznej raport dotyczący oceny oddziaływania na środowisko naturalne trasy morskiego odcinka Nord Stream 2 na południe od wyspy Bornholm. Trasa ta przebiega przez wyłączną strefę ekonomiczną Danii i poza jej wodami terytorialnymi.

Obywatele, instytucje państwowe i organizacje pozarządowe mogą kierować uwagi i zapytania dotyczące dokumentacji w ramach oceny środowiskowej do 10 lipca. W przypadku konsultacji na temat oceny transgranicznego oddziaływania na środowisko mogą kierować uwagi do 17 lipca. Wysłuchania, w trakcie których strony mogą zadać pytania odbędą się 19 czerwca w mieście Ronne na wyspie Bornholm.

Operator gazociągu podał także, że budowa Nord Stream 2 trwa obecnie w Rosji, Finlandii, Szwecji i Niemczech, w oparciu o zezwolenia na budowę wydane w tych krajach. "Ułożono obecnie ponad 1200 km dwóch nitek gazociągu - ponad połowę z jego ogólnej długości" - poinformowała spółka.

Operator Nord Stream 2 złożył 15 kwietnia trzeci wniosek do duńskiego operatora, tym razem dotyczący południowo-wschodniego wariantu trasy gazociągu. Do wniosku dołączył stosowną dokumentację na temat oddziaływania projektu na środowisko. Duńska Agencja Energii nadal rozpatruje dwa wcześniejsze wnioski, z których pierwszy został złożony w kwietniu 2017 roku. Przewiduje on ułożenie odcinka Nord Stream 2 w wodach terytorialnych Danii. Drugi wniosek, złożony w sierpniu 2018 roku, zakłada alternatywną trasę, na północny zachód od Bornholmu, w wyłącznej strefie ekonomicznej Danii.

Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej przez Bałtyk (z Ust-Ługi w Rosji do Greifswaldu w Niemczech), o mocy przesyłowej 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie. Gazociąg miał być gotowy do końca 2019 roku i jednocześnie Rosja zamierzała znacznie ograniczyć przesyłanie gazu tranzytem rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Przeciwne budowie Nord Stream 2 są Polska, kraje bałtyckie, Ukraina i USA.

