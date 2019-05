"Najbliższa możliwość spotkania z prezydentem Trumpem, będzie - jak rozumiem - podczas G20 w Japonii. Jeśli strona amerykańska jest gotowa do kontynuowania kontaktów w takim szczególnym trybie, to - jak już mówiłem na ten temat wielokrotnie - jesteśmy otwarci na te rozmowy w jakimkolwiek miejscu" - powiedział Putin. Rosyjski prezydent wypowiadał się na konferencji prasowej z prezydentem Austrii Alexandrem Van der Bellenem.

Putin ocenił jednakże, że stanowisko powinna zająć strona amerykańska. "Jak tylko oni do tego dojrzeją, jak tylko wewnętrzna sytuacja polityczna zmieni się u nich w taki sposób, że będzie można pracować, to my jesteśmy gotowi w tym samym czasie uruchomić wszystko, co potrzebne jest z naszej strony" - zadeklarował.

Dzień wcześniej, we wtorek Putin spotkał się w Soczi z sekretarzem stanu USA Mikiem Pompeo. Po spotkaniu doradca Kremla ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow powiedział, że przywódca Rosji jest gotów spotkać się z Trumpem, jeśli tylko Moskwa otrzyma formalną propozycję takiego spotkania.

Trump w poniedziałek powiedział publicznie, że planuje spotkać się z Putinem w kuluarach szczytu G20, który odbędzie się 28-29 czerwca w Osace. Moskwa informowała, że nie dostała formalnej propozycji w tej sprawie.

>>> Czytaj też: Wysłuchania w Danii w sprawie Nord Stream 2 odbędą się 19 czerwca