"Ponad 2 hektary gruntów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Jarocinie sprzedane zostaną za 2,5 mln zł. Taką cenę zaproponowała spółka SpectrumLeaf Poland w postępowaniu przetargowym, ogłoszonym przez Jarocińską Agencję Rozwoju. Dziś przetarg został rozstrzygnięty. Formalności związane ze zbyciem ziemi przypieczętuje podpisanie stosownych aktów notarialnych" - podał Urząd Miejski w Jarocinie w środowym komunikacie.

Spółka SpectrumLeaf Poland wchodzi w skład grupy White Cloud, której główna siedziba znajduje się w Anglii. Poinformowano, że decyzję o zakupie terenu i wybudowaniu zakładu w Jarocinie poprzedziły kilkumiesięczne negocjacje. "Przedstawiciele White Cloud Capital kilka razy przyjeżdżali w tym celu do Jarocina. Konsultacje toczyły się w zasadzie aż do terminu składania ofert w przetargu na sprzedaż gruntów. Jeszcze w miniony weekend burmistrz Jarocina Adam Pawlicki prowadził rozmowy w Londynie Jonasem Martin-Löf, współzałożycielem i partnerem White Cloud Capital" - dodano.

SpectrumLeaf Poland chce w Jarocinie wybudować zakład, który będzie produkował komponenty dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego. Inwestorzy zapewniają, że będzie tam stosowana najnowocześniejsza i jedyna taka technologia w Europie. Podkreślono, że podobne technologie można spotkać w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Z informacji Urzędu wynika, że inwestorzy chcieliby rozpocząć budowę zakładu niezwłocznie po zakończeniu formalności związanych z zakupem gruntów.

Podkreślono, że zagraniczni inwestorzy poszukiwali miejsca pod budowę zakładu nie tylko w Polsce. "Doszliśmy do wniosku, że lokalizacja między Berlinem a Warszawą jest dla nas bardzo atrakcyjna. Żeby wybudować zakład, potrzebne są wszystkie media, a w wielu miejscach, które odwiedziliśmy, nie były one dostępne. W Jarocinie jakość tej infrastruktury jest wysoka. Atutem jest także to, że tu już funkcjonują inne firmy" – mówił podczas wizyty w Jarocinie w październiku ub.r. Jonas Martin-Löf, cytowany w komunikacie Urzędu.