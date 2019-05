Polacy chętnie pożyczają pieniądze, aby zrealizować swoje marzenia lub sfinansować różne wydatki. Nic dziwnego zatem, że tak dużą popularnością cieszy się oferta firm pożyczkowych. Według badań zrealizowanych na zlecenie KRD nawet trzy czwarte Polaków w wieku od 18 do 64 lat zaciągnęło przynajmniej raz pożyczkę, natomiast jedna trzecia badanych korzysta z oferty pożyczkodawców regularnie. Zdarza się to również polskim seniorom. Nie powinno zatem dziwić, że w 2018 roku 571 tys. naszych rodaków spłacało pożyczkę, jak wynika z danych BIK. W sumie firmy pożyczkowe mogą się pochwalić 1,2 mln klientów, z których 24% miało zobowiązanie tylko na rynku pozabankowym w 2018 roku i nie korzystało z oferty kredytowej banków.

Źródło: BIK

Na co najczęściej pożyczamy pieniądze?

Zanim napiszemy, dlaczego oferty szybkich pożyczek są popularne, warto sprawdzić, co skłania nas do pożyczania pieniędzy. Można znowu odwołać się do badania zrealizowanego na zlecenie KRD przez firmę IMAS International. Najwięcej respondentów (44%) przyznało, że musiało skorzystać z pożyczki, ponieważ nie mogli za własne środki dokonać zakupu wybranej rzeczy, nieco mniej (29%) osób zadłużyło się z powodu chwilowych kłopotów finansowych, a 27% zostało zaskoczonych nieprzewidzianymi wydatkami. Co ciekawe, 13% Polaków pożycza pieniądze, ponieważ uważa, że zakup za pożyczkę jest korzystniejszy niż zamrażanie gotówki. Zdarzają się jednak również bardzo dramatyczne sytuacje. 10% badanych przez IMAS International przyznało, że pożyczka jest dla nich ratunkiem, gdy brakuje im pieniędzy na podstawowe potrzeby, a 5% wydaje po prostu więcej, niż zarabia i ratuje się wtedy wsparciem pożyczkodawców.

Warto także przeanalizować, na co pożyczamy najczęściej pieniądze. Łatwo się domyślić, że na pierwszym miejscu jest sprzęt AGD, RTV i elektronika. To zwykle nowoczesne, a więc drogie urządzenia, zatem potrzebne jest finansowanie pożyczką. Polacy pożyczają często pieniądze również na remont, szczególnie gdy przewidywany jest duży zakres prac. Pożyczka pomaga także sfinansować zakup samochodu lub motoru, a nawet mieszkania. Część osób decyduje się również spłacić dług, zaciągając kolejny. Dopiero na odległych miejscach znajdują się takie cele jak na przykład wakacje, nauka, prezenty czy leczenie.

Źródło: KRD

Tutaj wracamy do kwestii tego, gdzie Polacy chętnie pożyczają pieniądze. Okazuje się, że częściej wybierają szybkie pożyczki w firmach pożyczkowych niż pomoc rodziny, przyjaciół czy zakładu pracy.

Dlaczego właśnie szybkie pożyczki we Freezl?

Wracamy teraz do wspomnianej już na początku artykułu marki Freezl. To przykład pożyczkodawcy, dzięki któremu można sfinansować nawet duże wydatki. Wszystko dlatego, że można tam pożyczyć nawet 7000 zł. Okres spłaty zobowiązania to maksymalnie 35 dni. W lepszej sytuacji są stali klienci, dla których okres spłaty został wydłużony do 65 dni.



Kolejny argument przemawiający za Freezl to brak skomplikowanych formalności. Tak naprawdę wystarczy tylko wejść na stronę internetową pożyczkodawcy, wybrać kwotę szybkiej pożyczki i okres spłaty, a potem wypełnić prosty formularz online, do czego wystarczy tylko dowód osobisty. Jeśli mamy konto na Facebooku, w tym momencie można zalogować się przez ten portal i przyspieszyć proces weryfikacji. Potem pozostaje już tylko weryfikacja konta bankowego (przelew weryfikacyjny) i zwykle kilka minut później można już korzystać ze środków z pożyczki.



Za Freezl przemawia także to, że stali klienci mogą liczyć na dodatkowe przywileje. Przykładem jest możliwość zaciągnięcia co piątej pożyczki za darmo lub otrzymanie zniżki na pożyczkę za polecanie znajomym oferty Freezl.



Szybkie pożyczki – dlaczego są popularne?



Charakter oferty Freezl jest poniekąd odpowiedzią na pytanie, dlaczego szybkie pożyczki są tak bardzo popularne w Polsce. Do ich zalet należy przede wszystkim duża dostępność i łatwość zaciągania zobowiązania. Takie oferty są zwykle dostępne przez Internet i to jej kolejny ich atut. Nie trzeba jeździć do banku, stać w korkach, ponosić kosztów dojazdu i tracić na to czas, nie trzeba stać w kolejkach w placówkach bankowych. Najlepsze jest to, że w ogóle nie trzeba wychodzić z domu, żeby pożyczyć pieniądze. Wystarczy dostęp do Internetu i komputer, tablet lub smartfon. Oferty pożyczek online są dostępne przez całą dobę 7 dni w tygodniu, zatem można z nich skorzystać, gdy mamy chwilę wolną.



Na dużą popularność szybkich pożyczek wpływa także minimum formalności. Najczęściej do pożyczenia pieniędzy wystarczy tylko dowód osobisty i wypełnienie wniosku. Nowi klienci muszą jeszcze zweryfikować swoją tożsamość, co zwykle odbywa się za pomocą przelewu weryfikacyjnego, a czasami za pomocą specjalnej aplikacji.



Dużym atutem pożyczek pozabankowych jest również to, że można bardzo szybko pożyczyć pieniądze. Nierzadko cały proces trwa jedynie kilkanaście minut. Zatem to idealne rozwiązanie, gdy potrzebujemy pilnie gotówki.



Szybkie pożyczki zdobywają z roku na rok coraz więcej zwolenników, co widać po rosnącej liczbie klientów firm pożyczkowych. Oferta Freezl jest dobrym przykładem tego, jakie zalety mają takie pożyczki online. Rozsądne z nich korzystanie może być prawdziwym wsparciem nawet przy dużych wydatkach.