HEG ma umowę na dostawy gazu do obiektów ECO w latach 2020-2021



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Hermes Energy Group (HEG) i Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO) podpisały umowę na dostawy łącznie niemal 400 kWh gazu do 80 obiektów ECO w latach 2020-2021, podał HEG.

"Niezmiernie cieszy mnie, że błękitne paliwo od HEG posłuży do wytwarzania energii grzewczej i elektrycznej dla polskich domów i biznesu. Warto podkreślić, że gaz to najczystsze paliwo kopalne, więc rozwój opartej na nim energetyki pomaga w walce z zanieczyszczeniami powietrza" - powiedział prezes HEG Piotr Kasprzak, cytowany w komunikacie.

"Rozwój energetyki kogeneracyjnej to jeden z priorytetów inwestycyjnych Grupy ECO. Kierunek jest nieprzypadkowy, nasza strategia kładzie duży nacisk na dbałość o środowisko"- dodał członek zarządu ds. operacyjnych ECO Paweł Krawczyk.

Do istniejących układów w Opolu, Kutnie i Oleśnie ECO dołączy wkrótce układy w Malborku i Tarnobrzegu. Kolejne powstaną w Żarach, Żaganiu, Nowej Soli, Jeleniej Górze, a w dalszej perspektywie czasowej kolejny w Opolu.

ECO prowadzi działalność energetyczną na terenie blisko 50 gmin na obszarze 10 województw. Podstawową działalnością większości spółek tworzących GK ECO jest produkcja oraz dystrybucja ciepła. Drugą gałąź stanowi produkcja, sprzedaż oraz obrót energią elektryczną.

Hermes Energy Group to firma z polskim kapitałem, działająca na zliberalizowanym rynku gazu w Polsce, jak również na płynnych rynkach energii w Europie. HEG oferuje produkty i usługi związane ze sprzedażą i dostawami gazu ziemnego, obrotem hurtowym, dyspozycją i bilansowaniem oraz consultingiem.

(ISBnews)