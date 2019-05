BNP Paribas BP wnioskuje do KNF o zgodę na zaliczenie zysku za I kw. do Tier I



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I Banku zysku jednostkowego za I kw. br. w kwocie 163,36 mln zł oraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I na poziomie skonsolidowanym zysku skonsolidowanego za ten okres w kwocie 161,6 mln zł, podała instytucja.

"Oznacza to, że zarząd banku nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w I kwartale 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Zaliczenie zysku netto I kwartału 2019 r. do kapitału podstawowego Tier 1 banku w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym pozwoli na poprawę jednostkowych i skonsolidowanych współczynników kapitału podstawowego Tier I (CET I), współczynników kapitału Tier I oraz jednostkowego łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) o 0,2 pkt proc., jak również łącznego skonsolidowanego współczynnika kapitałowego (TCR) o 0,19 pkt proc., przyjmując do kalkulacji dane na 31 marca 2019 r., podkreślił bank.

BNP Paribas Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

