Nieważne, czy od dłuższego czasu masz w głowie pomysł i chciałbyś go z kimś skonsultować. A może udało ci się przekuć go w konkretny produkt? Start in Poland to inicjatywa skierowana do przedsięwzięć na bardzo różnych etapach rozwoju, od bardzo wczesnych, do daleko zaawansowanych. W ten sposób państwo stara się kompleksowo podejść do Twojego innowacyjnego pomysłu.

- Tylko realnie wspierając nowatorskie rozwiązania, możemy liczyć na dalszy rozwój naszej gospodarki. Rolą państwa jest przede wszystkim zapewnienie każdemu możliwość startu w biznesie, pomoc w rozwoju i ekspansji na zagraniczne rynki, tak aby docelowo stał się światowym liderem w swojej branży – mówiła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii na podsumowaniu pilotażu jednego z instrumentów uruchomionych w Start in Poland.

A jest ich już kilkanaście, to m.in. ulgi podatkowe na B+R, IP BOX, ScaleUP, Polska Prize czy instrumenty kapitałowe takie jak Starter, Biznest, KOFFI i Otwarte innowacje oraz Platformy Startowe w Polsce Wschodniej, ElektroScaleUp czy Pożyczka na Rozwój. Każdy z nich jest komplementarnym elementem sytemu wspierania innowacji, dotykając takich sfer jak wypracowywanie IP, finansowanie badań, promocja za granicą czy szybkia, niskooprocentowana pożyczka na zakup sprzętu.

Do góry!

Start in Poland to więc marka parasolowa, grupująca wiele pojedynczych ale powiązanych ze sobą rozwiązań. Ich efekty zostaną podsumowane już przyszłym tygodniu na kongresie Impact’19. Z pewnością będzie wtedy usłyszeć m.in. o licznych projektach programu „Scale Up”. Jego idea jest bardzo prosta: jeśli pomożemy startupom w znalezieniu pierwszego, dużego klienta, przyspieszą prace wdrożeniowe, zostanie zapewniony też zastrzyk pierwszej zarobionej gotówki. Efekt? W zakończonym pilotażu Scale Up działało 10 akceleratorów, które współpracowały z 66 dużymi firmami. Przez akcelerację przeszło 276 startupów. Zadeklarowano ok. 190 wdrożeń w dużych przedsiębiorstwach. Osiem startupów zwiększyło sprzedaż z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnej dużego przedsiębiorstwa. 46 start-upów podpisało umowę z dużym przedsiębiorstwem i kontynuowały z nim współpracę po zakończeniu programu akceleracyjnego. Program cieszył się tak dużą popularnością, że ruszyła nowa edycja z dwukrotnie większym budżetem.

Tanie drukowanie

Przykładem udanej współpracy jest Princity – aplikacja służąca do ograniczaniu kosztów eksploatacji drukarek w firmach dzięki śledzeniu pełnego procesu obsługi materiałów, rozliczaniu ilości wydruków, zarządzania awariami. Rozwiązaniem zainteresowała się firma Wasko SA, która była partnerem programu akceleracyjnego. Wdrożyła ona oprogramowanie i zainstalowała rozwiązanie start-upu na 4 tys. swoich urządzeń drukujących, co pozwoliło twórcom aplikacji zyskać kolejnych klientów w Polsce oraz za granicą. Dzięki współpracy z Wasko oraz działaniom marketingowy, aplikacja Princity osiągnęła w grudniu 2018 r. sprzedaż na poziomie 40 tys. licencji. Takich historii jest dużo, a będzie jeszcze więcej. Już 1 sierpnia rozpocznie się kolejny nabór wniosków do innego instrumentu skierowanego do młodych firm – Electro ScaleUp. Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać działania z zakresu elektromobilności, będą mogli liczyć na wsparcie w wysokości 550 tys. zł i – co najważniejsze – nie będą musieli mieć wkładu własnego na rozwój projektu. Za te pieniądze będą mogli nie tylko rozwinąć pomysł, ale też zakupić usługi prawne i księgowe do jego obsługi.

Wielka energia

- Trzeba wspierać prywatne i dobrze zapowiadające się gałęzie polskiego przemysłu oraz rozwój rynku kapitałowego we wszystkich jego segmentach. To zresztą w Polskim Funduszu Rozwoju (PFR) robimy od samego początku – zbudowaliśmy 30 prywatnych funduszy venture capital finansujących firmy z nowoczesnych sektorów na wczesnym etapie rozwoju, mamy fundusze zarządzane prywatnie finansujące firmy na etapie ekspansji - podkreśla Paweł Borys, prezes PFR.

To właśnie w gestii PFR (a dokładnie PFR Ventures, funduszu funduszy) pozostaje znaczna część środków przeznaczonych na Start in Poland. Inkubacja kilkudziesięciu funduszy w ramach 5 programów czyli PFR Starter, PFR Biznest, PFR Otwarte Innowacje, PFR KOFFI oraz PFR NCBR CVC, pochłonęła już znacznie ponad 1 mld zł. Jednym z flagowych projektów ma być ECC Magenta, zarządzany przez Tauron i mający 210 mln zł do dyspozycji. ECC Magenta ma być kontynuacją już uruchomionych przez spółkę programów rozwijania start-upów i innowacji. Przy czym przynajmniej 80 proc. środków funduszy będzie trafiać na inwestycje w obszarach priorytetowych dla grupy, które wyznaczono w Strategicznej Agendzie Badawczej. To m.in. obszar innowacji w zakresie magazynowania energii:

- Identyfikacja najciekawszych przedsiębiorstw, oferujących innowacyjne rozwiązania w szeroko pojętej branży energetycznej, przyczyni się zarówno do rozwoju wewnętrznych kompetencji w zakresie zarządzania i współpracy z funduszami inwestycyjnymi, jak i efektywnej komercjalizacji innowacyjnych projektów między innymi w naszym portfolio produktowym - uważa Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Chodźcie do nas!

Jeśli ktoś ma doskonały pomysł na biznes, dlaczego nie miałby go realizować w Polsce? W tym celu powstał Poland Prize, którego zadaniem jest ściągnięcie nad Wisłę startupów działających w najbardziej perspektywicznych obszarach gospodarki: fintech, data science, przemysł 4.0, bio- oraz medtech.

Startuper spoza Polski może w jego ramach liczyć przede wszystkim na tzw. soft landing, czyli miękkie, biznesowe lądowanie w naszym kraju. Bariery językową i prawną pomoże mu przełamać indywidualny opiekun. Kwestie wizowe zostaną wsparte za pomocą specjalnej ścieżki. Założona przez niego firma może liczyć na granty na rozwój produktu w wysokości do 200 tys. zł. Ściąganiem przedsiębiorców z zagranicy w imieniu PARP zajmuje się sześciu operatorów: Blue Dot Solutions, fundacja Startup Hub Poland, Huge Thing, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, AD Ventures oraz Brinc. Do tej pory zgłosiło się do nich ponad tysiąc start-uperów z całego świata. Wybranych zostanie 50 najlepszych.



Start in Poland w Krakowie

Jakie są największe projekty rozwijane w ramach Start in Poland? Jakie dotychczasowe efekty? Jakie kolejne kroki? Między innymi o tym będą mówić liderzy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz wszystkich agencji i agend zaangażowanych w Start in Poland na Impact’19. To w Krakowie poznamy szczegółowe podsumowanie programu, mającego wznieść polską gospodarkę na jeszcze wyższy poziom.