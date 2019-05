Źródło: PAP

Ponad połowa wyborców w Polsce, ale też we Francji, Niemczech czy we Włoszech, uważa, że dezintegracja UE stanowi "realną możliwość", a zbliżające się wybory do PE mogą być jednymi z ostatnich, w których będą uczestniczyć - wynika z badania think tanku ECFR.