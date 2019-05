Unibep ma umowę na realizację mieszkań studenckich w Norwegii za ok. 42,5 mln zł



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Unibep ma umowę na realizację w technologii modułowej mieszkań studenckich w Trondheim w Norwegii, podała spółka. Zamawiającym jest Nardobakken AS - spółka należąca do Heimdal Bolig AS i Ovre Rotvoll AS. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 96,6 mln NOK, co na dzień zawarcia umowy stanowi równowartość ok. 42,5 mln zł netto.

"Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz budynku modułowego 4- i 5-kondygnacyjnego, w którym znajdzie się 230 jednostek mieszkalnych" - czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowane jest w II kwartale 2019, a zakończenie realizacji umowy w III kwartale 2020 r., podano również.

Pozostałe warunki umowy, w tym w zakresie należytego wykonania umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)