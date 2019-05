Minister uczestniczyła w spotkaniu z przedsiębiorcami, zorganizowanym w ramach drugiej edycji cyklu "Prawo do Przedsiębiorczości". „Droga przedsiębiorcy jest drogą, która jest coraz częściej wybierana i to nas cieszy” - podkreśliła Emilewicz.

Podczas krakowskiego spotkania przedstawiła ona efekty wprowadzonych dotychczas zmian w prawie dla przedsiębiorców w ramach „Konstytucji biznesu”.

Według minister jednym z najchętniej wybieranych przez przedsiębiorców nowych rozwiązań jest tzw. ulga na start. Zakłada ona, że początkujący przedsiębiorcy nie muszą płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z przewidywaniami ulga na start pozwoli przedsiębiorcom zaoszczędzić ok. 8 mld zł w ciągu 10 lat.

„To rozwiązanie jest bardzo dobrze i chętnie przyjmowane przez debiutantów - trzech na czterech z nich korzysta z niego” - oceniła Emilewicz.

Dzięki instytucji działalności nierejestrowej osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS.

Z przepisu tego korzysta – podała minister przedsiębiorczości i technologii – ponad 70 proc. spełniających wymogi tego rozwiązania.

Według niej ponad 800 przedsiębiorców skorzystało do tej pory z nowego prawa dotyczącego zarządcy sukcesyjnego. W myśl ustawy o sukcesji, jeśli firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będzie miała zarządcę sukcesyjnego, to po śmierci jej właściciela w mocy pozostaną umowy o pracę, kontrakty, zezwolenia, pozwolenia czy koncesje związane z jego przedsiębiorstwem; przez okres sprawowania zarządu sukcesyjnego będzie można też posługiwać się nazwą firmy, NIP-em i firmowym kontem zmarłego przedsiębiorcy.

Adresatem nowych rozwiązań są ponad 2 mln przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, z czego 60 proc. stanowią firmy rodzinne, które zatrudniają ok. 50 proc. pracowników w gospodarce. Ponad 230 tys. z tej grupy ukończyło już 65 lat.

„Wiele polskich firm było zakładanych po 1989 roku i ich właściciele zaczynają właśnie osiągać wiek emerytalny - sprawa dziedziczenia staje się kłopotem. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele firm w Polsce jest firmami rodzinnymi, jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi” - przypomniała minister.

Jak zapowiedziała Emilewicz podczas spotkania, w procedowaniu są kolejne przepisy dotyczące przedsiębiorców w ramach pakietu przyjazne prawo, które powinny zostać przyjęte i wejść w życie jeszcze w tej kadencji parlamentu.

„Pracujemy ze świadomością kalendarza politycznego i determinacją, aby ten parlament je wprowadził (…). Dołożymy wszelkich starań, aby prace nad tymi projektami zakończyły się przed wyborami jesiennymi, zgoda polityczna na nie jest, więc myślę, że wejdą w życie” - zadeklarowała minister.

Według niej wśród procedowanych przepisów w ramach pakietu przyjazne prawo są m.in. nowa ustawa o zamówieniach publicznych, która z jednej strony ma uprościć przeprowadzanie tego typu przetargów, a z drugiej – zachęcić do startowania w nich rodzimych przedsiębiorców, w tym przede wszystkim z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

To także rozwiązania ułatwiające importerom korzystanie z polskich portów poprzez wpisanie rozliczenia VAT-u na zasadach ogólnych – zamiast siedmiu dni jak jest dzisiaj, to będzie do 21. dnia kolejnego miesiąca.

Pakiet przyjazne prawo – zaznaczyła Emilewicz – zawiera też prawo do błędu przedsiębiorcy przy rozliczaniu VAT. „Z prawa do +żółtej kartki+ przedsiębiorca będzie mógł skorzystać, gdy znaczność błędu nie jest wielka” - dodała.

Konferencja w Krakowie pod hasłem „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany” to jedno z 20 spotkań z przedsiębiorcami organizowanych w maju i czerwcu przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w większych miastach całej Polski na temat probiznesowych zmian w prawie.

Jak poinformowała w Krakowie prezes PARP Małgorzata Oleszczuk, w ramach pierwszej edycji przedsięwzięcia odbyło się ponad 80 konferencji w całym kraju. „Te konferencje spotkały się z bardzo dobrym odbiorem, dlatego też w tym roku ruszyła druga część tego cyklu” - wyjaśniła.(PAP)

