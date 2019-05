Grupa Lotos otworzyła 30. bar Subway przy stacji paliw w Pruszkowie



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Na stacji paliw Lotos w Pruszkowie przy ul. Poznańskiej 24 otwarto trzydziestą restaurację amerykańskiej sieci Subway, podała Grupa Lotos. Jeszcze w tym półroczu do tego grona dołączą następne lokalizacje. Lotos umacnia tym samym swoją pozycję największego franczyzobiorcy na rynku, podkreśliła spółka.

"Lotos konsekwentnie rozszerza współpracę z siecią restauracji Subway. Koncern zarządza obecnie 30 restauracjami. Ponad jedna trzecia z nich funkcjonuje przy autostradach i drogach ekspresowych. Bary sandwiczowe są obecne przy autostradzie A1 (MOP Krzyżanów Wschód i Zachód, MOP Rowień), autostradzie A2 (MOP Police, MOP Łęka), autostradzie A4 (MOP Rudka, MOP Oleśnica, MOP Witowice, MOP Kozłów, MOP Rachowice), a także przy drodze S8 (Emilianów) i S7 (MOP Suchedniów). Współpraca rozwijana jest wszędzie tam, gdzie istnieje potencjał do urozmaicenia stacyjnego menu" - czytamy w komunikacie.

W obszarze pozapaliwowym Lotos kładzie szczególny nacisk na rozwój oferty gastronomicznej Cafe Punkt. Sukcesywnie wprowadza nowe produkty na stacjach własnych oraz rozszerza menu na nowych stacjach franczyzowych. Wraz z początkiem maja, na zmodernizowanej stacji Lotos w Redzie, uruchomiono sprzedaż kanapek i przekąsek przygotowywanych na miejscu w autorskim koncepcie "Stacja Smaku", podano również.

"Kolejne planowane otwarcia zostały zaplanowane w Gdańsku, Wrocławiu oraz w ramach obiektów zlokalizowanych przy trasach szybkiego ruchu - autostradzie A4 (MOP Wysoka), drodze S3 (MOP Sitno) oraz przy autostradzie A6 z Polski do Niemiec (MOP Kołbaskowo)" - podsumowano.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)