Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydują 18 VI o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 18 czerwca przeznaczeniu 25,51 mln zł z zysku netto za 2018 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance [...] postanawia zysk netto za 2018 r. w kwocie 51 596 697,12 zł podzielić w następujący sposób:

• Kwotę 25 510 192,5 zł przeznaczyć na dywidendę tj. 0,75 zł na jedną akcję.

• Pozostałą kwotę, tj. 26 086 504,62 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Proponowany dzień dywidendy to 9 lipca, a dzień jej wypłaty - 23 lipca br.

LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)