Premier w opublikowanej w poniedziałek rozmowie z tygodnikiem "Sieci" mówił m.in. o tym, że rząd "odda Polakom pieniądze z OFE".

"I pomimo tak dużych programów społecznościowych i rodzinnych, niemal osiągnęliśmy w ubiegłym roku równowagę budżetową. W tym roku deficyt będzie nieco większy, ale wciąż całkowicie mieszczący się w ramach zaleceń Komisji Europejskiej, czyli poniżej 3 proc." - powiedział premier.

Szef rządu pytany, czy nie należałoby właśnie teraz odkładać na chudsze lata, inwestować, odpowiedział: "To właśnie robimy. Deficyt jest cały czas relatywnie niski, zmniejsza się dług zagraniczny netto. Repolonizacja firm i banków, inwestycje w drogi, infrastrukturę kolejową, przemysł morski, inwestycje wręcz cywilizacyjne, jak Centralny Port Komunikacyjny czy Via Carpatia, to są rzeczy, które zmodernizują Polskę. Swoją drogą warto wiedzieć, że dzisiaj inwestycje publiczne są już w większym stopniu współfinansowane z budżetu polskiego niż unijnego" - powiedział Morawiecki.

>>> Czytaj też: Co studiować? Oto najlepiej płatne zawody dla początkujących w USA