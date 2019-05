Global Cosmed miał 0,99 mln zł straty netto, 0,59 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Global Cosmed odnotował 0,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wypracowane wyniki w I kw. 2019 są zgodne z naszymi oczekiwaniami, jest to pierwszy krok w realizacji prognozy w całym roku. Nasze przychody wzrosły o 3% r/r w I kw. dzięki marce prywatnej, ale niektóre zamówienia eksportowe marek własnych przesunęły się. Utrzymujemy dyscyplinę kosztową. Pomimo stabilności na rynku surowców, odczuwamy skokowy wzrost cen energii elektrycznej, co przełożyło się na nasze koszty produkcji oraz ceny opakowań. Inflacja dotknęła również koszty zatrudnienia i niektóre usługi, w szczególności transport. Pozostajemy umiarkowanymi optymistami na dalszą część roku ponieważ, stopniowo udaje nam się poprawiać efektywność wielu procesów, np. produkcyjnych oraz dostrzegamy ogromną szansę w rozwoju marki bobini w Azji" - powiedziała wiceprezes Magdalena Mielimonka, cytowana w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 0,59 mln zł wobec 0,11 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa osiągnęła skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 3,3 mln zł w I kw., co stanowi poprawę o 33% r/r, podano także.

"Zrealizowane wyniki są zgodne roczną prognozą zarządu wypracowania 14 mln zł zysku EBITDA w 2019 r." - dodano.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72,67 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 70,64 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 1,07 mln zł wobec 1,6 mln zł straty rok wcześniej.



Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)