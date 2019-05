Przychody Esotiq & Henderson wzrosły o ok. 5% r: r do ok. 12 mln zł w IV



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Esotiq & Henderson miał ok. 14 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w kwietniu, co oznacza wzrost o ok. 7% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń - kwiecień 2019 r. wyniosły około 53 mln zł i były wyższe o około 13% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, podano.

"Przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży internetowej w kwietniu 2019 r. wyniosły około 1,2 mln zł i były wyższe o około 150% r/r. Narastająco, w okresie styczeń - kwiecień 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 5,2 mln zł i były wyższe o około 150 proc. niż w analogicznym okresie 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży grupy kapitałowej wyniosła około 63% i była niższa o około 3 pkt. proc. w porównaniu z marżą zrealizowaną w marcu roku poprzedniego, wskazano również.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - kwiecień 2019 r. wyniosła około 58% i według szacunków była niższa o około 4 pkt. proc. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

