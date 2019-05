R22 miało 3,4 mln zł zysku netto, 7,06 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018: 2019 r.



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - R22 odnotowało 3,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2018/2019 (zakończonego 31 marca 2019 r.) wobec 1,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,06 mln zł wobec 4,07 mln zł zysku rok wcześniej.

"W III kwartale roku obrotowego wypracowaliśmy przychody w wysokości 37,3 mln zł, czyli o prawie 30% wyższe niż rok wcześniej, co ważne, równocześnie poprawiliśmy rentowność. Zysk netto wzrósł o 90% i wyniósł 4,9 mln zł, a skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 51% i po raz pierwszy w jednym kwartale przekroczył 10 mln zł" - czytamy w komentarzu zarządu.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,26 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 29,12 mln zł rok wcześniej.

"W oparciu o usługi hostingowe i budowane wokół nich portfolio narzędzi automatyzujących komunikację, marketing i sprzedaż chcemy dalej dynamicznie rozwijać się w Polsce, Rumunii i w kolejnych krajach regionu. Naszym celem jest utrzymanie tempa wzrostu i rozwój na kolejnych rynkach. W ciągu 2 lat chcemy podwoić skalę biznesu i zdobyć pozycję lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej" - czytamy dalej w komentarzu zarządu.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 8,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 105,54 mln zł w porównaniu z 80 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 1,31 mln zł wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)