MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło szac. o 0,03% m: m do ok. 978,7 mld zł w IV



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,03% m/m do ok. 978,7 mld zł na koniec kwietnia 2019 r., podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec kwietnia 2019 r. wyniosło ok. 978,7 mld zł, co oznaczało spadek o 0,3 mld zł (-0,03%) m/m i wzrost o 24,4 mld zł (+2,5%) wobec końca 2018 r. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

- dług krajowy: ok. 697 mld zł,

- dług w walutach obcych: ok. 281,7 mld zł (tj. 28,8% całego długu SP)" - czytamy w komunikacie.

Resort podał dziś także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca 2019 r. wzrosło o 1,6% m/m i wyniosło 978 996,9 mln zł.

(ISBnews)