PGNiG chce w ciągu dekady wydobywać 1-1,5 mld m3 gazu z pokładów węgla rocznie



Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) finalizuje negocjacje z Polską Grupą Górniczą (PGG) dotyczące drugiej lokalizacji prac związanych z pozyskiwaniem metanu z pokładów węgla, poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. W ciągu dekady spółka chce wydobywać nawet 1-1,5 mld m3 gazu z pokładów węgla rocznie.

"Mamy już umowę z PGG na jedną lokalizację, kończymy negocjacje w sprawie drugiej lokalizacji, nieco bardziej na zachód. Nie udało nam się podpisać w tej sprawie umowy z Jastrzębską Spółką Węglową, ale współpraca z PGG idzie bardzo dobrze" - powiedział Woźniak na konferencji prasowej.

W ramach projektu Geo-Metan, dotyczącego wydobycia metanu z pokładów węgla, PGNiG spodziewa się także na przełomie maja i czerwca uzyskania koncesji na Gilowice, gdzie wydobycie gazu wynosi obecnie 5-6 tys. m3 na dobę i jest wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej w bloku o mocy 0,9 MW.

"Patrzymy na górnośląskie zagłębie węglowe, jak na jedno wielkie złoże metanu" - podkreślił Woźniak.

Wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski dodał, że wedle szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego wydobywalne zasoby metanu z pokładów węgla wynoszą w Polsce 170 mld m3, czyli więcej niż konwencjonalne zasoby gazu.

"Liczymy na to, że w ciągu dekady powinniśmy biznesowo sięgać po 1-1,5 mld m3 tego gazu rocznie" - zapowiedział.

(ISBnews)