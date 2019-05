PGNiG zakłada powiększenie pojemności magazynowych o kilka procent



Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada powiększenie posiadanych pojemności magazynowych, w pierwszym etapie bezinwestycyjnie, za pomocą optymalizacji istniejących magazynów, a następnie także w drodze rozbudowy, poinformował prezes spółki Piotr Woźniak.

"Bezinwestycyjna optymalizacja urządzeń powierzchniowych powinna zapewnić zwiększenie pojemności magazynowych o kilka procent" - powiedział Woźniak na konferencji prasowej.

Według niego, tego rodzaju optymalizacja będzie miała miejsce we wszystkich magazynach grupy, ale najprościej to zrobić w magazynach solnych, czyli w Mogilnie i Kosakowie.

"Tylko w przypadku tych dwóch magazynów mówimy o zwiększeniu czynnej pojemności o ok. 200 mln m3" - zaznaczył.

Prezes PGNiG poinformował również, że zarząd spółki jest w przededniu podjęcia uchwały dotyczącej fizycznej rozbudowy istniejących magazynów.

"To będzie drugi etap, ale pewnie również w tym roku. Mówimy tu także o magazynach solnych i w starych złożach, przy czym są to już nakłady rzędu setek milionów złotych" - podkreślił.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)