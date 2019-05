Grupa PGE wkrótce ogłosi przetarg na wykonawcę dwóch bloków gazowych w ZEDO



Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) wkrótce ogłosi postępowanie na wybór generalnego wykonawcy rozbudowy Zespołu Elektrowni Dolna Odra (ZEDO) o dwie nowe gazowe jednostki wytwórcze - każda o mocy około 700 MW, podała spółka. Szacunkowe nakłady inwestycyjne związane z tym projektem to ok. 4 mld zł.

"Projekt budowy nowych mocy w Elektrowni Dolna Odra przechodzi z fazy koncepcyjnej do etapu przygotowania inwestycji do realizacji, a następnie do fazy realizacji inwestycji. Wkrótce zostanie ogłoszone postępowanie na wybór generalnego wykonawcy inwestycji. Przedmiot zamówienia obejmie m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną. Układ technologiczny każdej z planowanych jednostek wytwórczych będzie oparty na układzie jednowałowym i składać się będzie z turbiny gazowej, generatora, kotła odzysknicowego oraz turbiny parowej kondensacyjnej. W odniesieniu do podobnych inwestycji realizowanych w Europie, można szacować, że budowa nowych bloków w Elektrowni Dolna Odra będzie wiązała się z nakładami inwestycyjnymi rzędu około 4 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Strategiczna decyzja o rozbudowie Elektrowni Dolna Odra ma na celu odtworzenie potencjału wytwórczego elektrowni, zapewnienie jej długoterminowej konkurencyjności i zgodności z wymaganiami polityki klimatyczno-energetycznej UE. Po rozbudowie moce zainstalowane w Elektrowni Dolna Odra wzrosną ponad dwukrotnie, co sprawi, że EDO znajdzie się w czołówce największych polskich elektrowni. Jednocześnie będzie w stanie pokryć rosnące zapotrzebowanie na elastyczne moce w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, wskazano również.

"Finalizujemy właśnie dwie największe inwestycje Grupy PGE w ostatnich latach, czyli budowę dwóch nowych bloków w Opolu o łącznej mocy 1800 MW i budowę nowego bloku w Turowie o mocy 496 MW. Niebawem do grona tych megainwestycji dołączą dwa bloki gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra o łącznej mocy około 1400 MW. Jestem przekonany, że podobnie jak w przypadku realizowanych przez nas do tej pory inwestycji, przedsięwzięcie to będzie kołem zamachowych dla rozwoju lokalnego rynku, a w dłuższej perspektywie - dużym wsparciem dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i gwarancją stabilnych miejsc pracy dla lokalnej społeczności" - podkreślił wiceprezes PGE ds. operacyjnych Ryszard Wasiłek, cytowany w materiale.

Oprócz budowy dwóch nowych bloków energetycznych w elektrowni w Nowym Czarnowie wszystkie trzy elektrownie wchodzące w skład Zespołu Dolna Odra (Elektrownia Dolna Odra, Elektrownia Szczecin i Elektrownia Pomorzany) zostaną dostosowane do zaostrzonych wymagań środowiskowych, tzw. Konkluzji BAT, które wejdą w życie w sierpniu 2021 roku, wskazano.

"Aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne regionu i pewną przyszłość tego największego na Pomorzu Zachodnim zakładu produkującego energię elektryczną, niezbędna jest modernizacja istniejących jednostek. W szczególności bloki 5-8 w Elektrowni Dolna Odra muszą zostać dostosowane do unijnych wymagań ekologicznych. Na modernizację tych jednostek planujemy przeznaczyć ok. 240 mln zł. W ramach tej kwoty zabudujemy na blokach 5-8 katalityczne instalacje odazotowania spalin, a także zmodernizujemy instalacje odsiarczania spalin na blokach nr 7 i 8. Niewiele mniej środków - ok. ponad 230 mln zł, przeznaczymy na dostosowanie do konkluzji BAT Elektrowni Szczecin i Pomorzany" - podsumował Robert Ostrowski, prezes spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do której należy Zespół Elektrowni Dolna Odra.

