NIEDUŻAK: PROBLEM ZATORÓW PŁATNICZYCH NIE DOTYCZY TYLKO POLSKI

- Jednym z aspektów problemu zatorów płatniczych w Polsce jest kredyt kupiecki. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli obie strony się na niego godzą. Gorzej, gdy firmy które mają pewną przewagę kontraktową kredytują się kosztem mniejszych dostawców. W tym momencie dochodzi moim zdaniem do wymuszania kredytu kupieckiego – mówi wiceminister.

Jak zatem poradzić sobie z tym problemem? - Przedsiębiorcy opowiedzieli się za interwencją państwową. „Za” były nawet organizacje, które do tej pory stały na stanowisku bardzo wolnorynkowym. Państwo w pewnym momencie musi uregulować pewne granicę, bo dochodzi do sytuacji, w której ci silniejsi rządzą. W wprowadziliśmy między innymi więcej kompetencji dla prezesa UOKiK do wymierzania kar, obowiązek informacyjny, czy nowe przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji – mówi Marek Niedużak.

Więcej na ten temat dowiecie się z naszego wideo.